کنشگران گیلان الگوهای اجتماعی را در تحقق گام دوم به میدان آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی نورسته ظهر دو شنبه درنشست تخصصی کنشگران جوانی جمعیت استان گیلان با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و تخصصگرایی در این حوزه اظهار کرد:
همایش که با عنوان الگوهای کنشگری اجتماعی؛ رویداد سهگانه تمدنساز در استان گیلان برگزار شد بستری برای همافزایی و تبادل تجربیات میان فعالان اجتماعی و مسئولان فراهم آورد.
معاون اجتماعی سپاه قدس گیلان، با تشریح مأموریت سازمان بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، از اهمیت شکلگیری گروههای تخصصی در کنار گردهماییهای عمومی گفت و افزود:مفهوم «الگوی کار اجتماعی» با رویکرد مردمی، یعنی بهرهگیری از ظرفیتها و تجربیات موجود، مانند آنچه در «جنگ رمضان» و مراکز مشاوره اجتماعی شاهد بودیم، برای دستیابی به دستاوردها همت بسیجیان، امری دستیافتنی است.
وی با اشاره به عملکرد موفق مراکز شهرستانها در اجرای برنامههای اجتماعی و فرهنگی گفت:موفقیت طرحهای الگو و اجرای برنامههای میدانی در سطح شهرستانها، نشاندهنده ظرفیت عظیم و آمادگی بدنه مردمی برای مشارکت در تحقق اهداف کلان انقلاب اسلامی است.
سرهنگ نورسته با بیان اینکه این دستاوردها، الهامبخش برنامهریزیهای آتی و بسترساز اقدامات وسیعتر در سطح استانی و ملی خواهد بود، اظهار کرد: انتطار است تداوم این روند، شاهد نهادینهسازی الگوهای نوین کنشگری و ارتقاء سرمایه اجتماعی در سراسر استان باشیم.
وی با اشاره به اینکه جشنواره «الگوهای کنشگری اجتماعی» ابزاری برای تمدنسازی است، هفت محور بیانیه «گام دوم انقلاب»(اقتصاد،معنویت، اخلاق،سیاست داخلی، سیاست خارجی،سبک زندگی،عدالت) را برشمرد و سبک زندگی را یکی از مولفههای حیاتی در این میان معرفی کرد.
معاون اجتماعی با بیان اینکه هر جنگی نیازمند نظم و طراحی است و عرصه عفاف و حجاب تفاوتهای چشمگیری نسبت به گذشته دارد، افزود:شکاف سرمایه اجتماعی معضلی مهم در عرصههای مختلف اجتماعی است.
وی از خلأ سرمایه اجتماعی در عرصههای مختلف بالاخص دراین حوزه گفت و افزود: خواهرانی که در فضای مجازی فعالیت میکنند، باید بدانند که حتی خودِ دنبال کننده، سرمایه اجتماعی محسوب میشود.
سرهنگ نورسته تصریح کرد: در ساختار جهادی و تربیتی حتی دنبالکنندگان در فضای سایبری نیز جزو سرمایه اجتماعی محسوب میشوند.
وی با اشاره به اهمیت الگوی کنشگری اجتماعی افزود: این نشست فرصتی مغتنم برای تبادل اندیشه، تجربه و شاخصهای مرتبط با عفاف و حجاب است.
