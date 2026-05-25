به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی عصر دوشنبه در دیدار با جمعی از بانوان فعال فرهنگی استان ضمن قدردانی از نقش پیشرو بانوان در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: برای دستیابی به اهداف متعالی در حوزه فرهنگ، نیازمند ایجاد مجموعه‌ای تربیت‌محور و تفریحی، به صورت اختصاصی ویژه بانوان در سطح شهر همدان هستیم تا بسترهای لازم برای تعالی و نشاط این قشر فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های حوزه خانواده اشاره کرد و گفت: قانون جوانی جمعیت باید به‌درستی و با جدیت توسط متولیان امر اجرایی شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان افزود: کندی در واگذاری زمین‌ها و بروز مشکلات در دریافت وام‌های فرزندآوری از جمله مطالبات به‌حق مردم است که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید برای رفع این موانع با سرعت بیشتری اقدام کنند.

وی با اشاره به پیشتازی بانوان همدانی در حمایت از جبهه مقاومت تصریح کرد: اجرای طرح «ایران همدل» و اقدام ارزشمند بانوان در اهدای طلا به جبهه مقاومت، مایه سربلندی استان در محضر رهبر معظم انقلاب و نشان‌دهنده عمق بصیرت و ایثارگری جامعه زنان همدان است.

آیت الله شعبانی تمرکز بر قشر نوجوان را از اولویت‌های اصلی برشمرد و خاطرنشان کرد: کار برای نوجوانان از اهمیت بالایی برخوردار است و باید از تمامی ظرفیت‌ها به نحو احسن برای هدایت و تربیت این نسل استفاده کرد.

وی همچنین بر لزوم ترویج فعالیت‌های مجمع بانوان فعال فرهنگی در سراسر استان تأکید کرد و از فعالان این عرصه خواست تا طرح‌های مربوط به «حمایت از ازدواج آسان» را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهند.

در پایان این دیدار، تعدادی از بانوان فعال فرهنگی به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی پرداختند.