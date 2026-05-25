به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد رضایی، فرنگی‌کار ارزنده استان قم، با نظر کادر فنی تیم ملی در فهرست نهایی اعزامی کشورمان برای شرکت در مرحله سوم رقابت‌های رنکینگ جهانی اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفت.

این کشتی‌گیر قمی که از چهره‌های شاخص کشتی فرنگی استان محسوب می‌شود و سابقه درخشانی در رقابت‌های بین‌المللی دارد، قرار است در وزن ۷۲ کیلوگرم برای تیم ملی کشتی فرنگی ایران به روی تشک برود.

مرحله سوم رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی از ۱۴ تا ۱۷ خردادماه سال جاری به میزبانی شهر اولان‌باتار مغولستان برگزار می‌شود و رضایی به همراه سایر ملی‌پوشان کشورمان برای کسب عنوان و ارتقای رنکینگ خود در این مسابقات حضور خواهد یافت.

حضور این ورزشکار قمی در مسابقات معتبر جهانی، نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی بالای کشتی استان قم در سطح ملی و بین‌المللی است و انتظار می‌رود وی با اتکا به تجربیات پیشین خود، عملکرد موفقی در این آوردگاه جهانی داشته باشد.

