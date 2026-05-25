به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی سرکشیک ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با نزدیک شدن به عید سعید قربان و افزایش تقاضا برای خرید و ذبح دام، نشست هماهنگی دستگاههای مرتبط با موضوع نظارتهای بهداشتی و شرعی ذبح دام در قم برگزار و بر ضرورت رعایت کامل ضوابط دامپزشکی و موازین شرعی در تمامی مراحل عرضه، انتقال و کشتار دام تأکید شد.
مدیرکل دامپزشکی استان قم با اشاره به اینکه سلامت گوشت مصرفی شهروندان در گرو رعایت دقیق ضوابط بهداشتی است، اظهار کرد: معاینه دام پیش از ذبح، یکی از مهمترین مراحل کنترل سلامت دام به شمار میرود و بسیاری از بیماریها تنها از طریق بررسی دام زنده قابل شناسایی است.
سرکشیک افزود: دامپزشکان حاضر در مراکز تعیینشده، پیش از کشتار دام را مورد ارزیابی قرار میدهند و در صورت مشاهده هرگونه علائم بیماری، از ورود دام به چرخه کشتار جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: نظارتهای دامپزشکی تنها به مرحله پیش از ذبح محدود نمیشود، بلکه در جریان کشتار و حتی پس از آن نیز بازرسیهای لازم برای اطمینان از سلامت گوشت انجام میشود تا گوشت ناسالم وارد چرخه مصرف نشود.
مدیرکل دامپزشکی قم با تأکید بر اینکه در طول سال، ذبح دام صرفاً در کشتارگاههای مورد تأیید دامپزشکی مجاز است، خاطرنشان کرد: هرچند در روز عید قربان به دلیل سنتهای دینی و مذهبی، شرایطی برای ذبح خارج از کشتارگاههای رسمی فراهم میشود، اما این اقدام نیز باید تحت نظارت کامل ناظران شرعی و بهداشتی انجام گیرد.
وی با هشدار نسبت به کشتار دام در معابر عمومی و منازل، تصریح کرد: ذبح دام در محیطهای غیرمجاز میتواند تهدیدی برای سلامت عمومی و بهداشت شهری باشد و از شهروندان درخواست میشود از مراجعه به مراکز فاقد مجوز خودداری کنند.
سرکشیک همچنین از راهاندازی شش جایگاه موقت عرضه و ذبح دام در مناطق مختلف قم خبر داد و گفت: این جایگاهها با هدف تسهیل خدماترسانی به شهروندان و کاهش مخاطرات بهداشتی پیشبینی شده است.
وی محل استقرار این مراکز را شامل میدان رسالت در منطقه یک، بلوار یادگار امام(ره) در تقاطع خیابان شهیدان موسوی در منطقه دو، بلوار امام علی(ع) ابتدای خیابان ۲۰ متری شهید بادیان روبهروی استانداری در منطقه سه، بلوار آیتالله حکیم در منطقه چهار، بلوار حضرت معصومه(س) ابتدای بلوار شهید طهرانی مقدم در منطقه پنج و بلوار سلمان و بلوار آزادی در منطقه هشت و پردیسان اعلام کرد.
مدیرکل دامپزشکی قم افزود: علاوه بر این مراکز موقت، دو کشتارگاه ثابت دام واقع در جاده جعفرآباد نیز آماده ارائه خدمات به شهروندان خواهد بود.
وی همچنین از پیشبینی محلهایی برای انجام ذبح در جوار مسجد مقدس جمکران و مجموعه بهزیستی میدان شهید محلاتی خبر داد و بیان کرد: تمهیدات لازم برای حضور ناظران شرعی و بهداشتی در این مراکز اندیشیده شده است.
نماینده ولیفقیه در اداره کل دامپزشکی قم در این جلسه با اشاره به اهمیت رعایت احکام شرعی در فرآیند ذبح دام، اظهار کرد: ناظران شرعی در کنار نیروهای دامپزشکی، بر اجرای صحیح ضوابط شرعی از جمله رعایت قبله، ذکر نام خداوند و استفاده از ابزار مناسب نظارت خواهند داشت.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا سجادی افزود: طی سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از قربانیها و نذورات مردمی به دلیل اطمینان از رعایت کامل اصول شرعی و بهداشتی در کشتارگاهها انجام شده است.
