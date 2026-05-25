به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن اراکی ظهر دوشنبه در اجتماع تجدید بیعت تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم با ولایت و رهبر معظم انقلاب اسلامی که در سالن همایشهای مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، به موضوع انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از شهادت قائد امت توسط مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و آن را رخدادی کمنظیر در تاریخ انقلاب اسلامی توصیف کرد.
وی با بیان اینکه انتخاب رهبر انقلاب در شرایطی بسیار حساس و استثنایی انجام شد، اظهار داشت: در آن مقطع، دشمن تلاش گستردهای برای جلوگیری از شکلگیری مجلس خبرگان و اخلال در روند تصمیمگیری انجام داده بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اعضای مجلس خبرگان در شرایطی فعالیت میکردند که تحرکات آنان بهصورت جدی زیر نظر دشمن قرار داشت و حتی برخی مراکز مرتبط با رفتوآمد اعضا هدف حملات قرار گرفت.
وی افزود: با وجود تمامی تهدیدها و فشارها، مجلس خبرگان توانست با نصاب قانونی تشکیل جلسه دهد و رهبر جدید انقلاب را انتخاب کند، اتفاقی که در آن شرایط پیچیده، بسیار تعیینکننده و تاریخی بود.
آیتالله اراکی با اشاره به دشواریهای فرآیند تشکیل جلسه خبرگان بیان کرد: یکی از چالشهای مهم آن روزها، جمعآوری اعضای مجلس در شرایط ناامن و جلوگیری از افشای زمان و مکان جلسه بود، زیرا دشمن بهدنبال آن بود که اساساً اجازه برگزاری نشست خبرگان را ندهد.
وی اضافه کرد: چالش دیگر، رسیدن به اجماع میان فقها و اعضای خبرگان درباره موضوعی به اهمیت انتخاب رهبری بود که طبیعتاً نیازمند بررسیهای دقیق و گفتوگوهای کارشناسی بود.
آیتالله اراکی در ادامه با اشاره به دغدغههای اعضای مجلس خبرگان در روند انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم و اساسی آن مقطع، موضوع پذیرش عمومی و همراهی مراجع عظام تقلید با انتخاب مجلس خبرگان بود، چراکه این مسئله برای تثبیت جایگاه ولایت و ایجاد انسجام در جامعه اسلامی اهمیت ویژهای داشت.
وی افزود: نگرانی اعضای خبرگان این بود که آیا مراجع بزرگ تقلید نسبت به فردی که قرار است مسئولیت ولایت امر را بر عهده بگیرد، اقبال و همراهی لازم را خواهند داشت یا خیر، اما فضای آن روزها نشان داد که بزرگان حوزه با احساس مسئولیت نسبت به آینده انقلاب اسلامی، حمایت قاطعی از این انتخاب داشتند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: پیش از آنکه مجلس خبرگان به جمعبندی نهایی برسد، برخی مراجع عظام تقلید از جمله آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی با هیئت رئیسه مجلس خبرگان تماس گرفته و نظر خود را درباره انتخاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای اعلام کرده بودند.
وی تصریح کرد: این همراهی و حمایت، نقش مهمی در ایجاد آرامش، انسجام و اطمینان در فضای کشور داشت و پس از انتخاب رهبر معظم انقلاب نیز شاهد بودیم که محبت و مقبولیت ایشان به سرعت در میان اقشار مختلف مردم و بدنه حوزههای علمیه گسترش یافت.
آیتالله اراکی تأکید کرد: آنچه موجب عبور موفق انقلاب اسلامی از بحرانها و تهدیدهای بزرگ شده، استمرار پیوند مردم با ولایت و حضور روح ایمان در متن جامعه اسلامی است؛ حقیقتی که ملت ایران را در برابر فشارهای جهانی مقاوم و استوار نگاه داشته است.
با تبیین ابعاد مختلف مفهوم ولایت در جامعه اسلامی، اظهار کرد: عامل اصلی ایستادگی ملتها در برابر قدرتهای سلطهگر، برخورداری از روح ایمان و پیوند حقیقی با ولایت الهی است.
وی با بیان اینکه ملتهایی که از این روح الهی بهرهمند باشند، در برابر قدرتهای مادی دچار ضعف و عقبنشینی نمیشوند، افزود: تجربه تاریخی ملت ایران نیز نشان داده است که قدرت حقیقی فراتر از ابزارهای ظاهری و مادی بوده و آنچه موازنه قدرت را تغییر میدهد، اتکای ملتها به اراده الهی و روح ایمان است.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه ادامه داد: این روح الهی ابتدا در وجود پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) تجلی یافته و در ادامه، از مسیر ولایت در جامعه جریان پیدا میکند و موجب انسجام، اقتدار و همبستگی میان مؤمنان میشود.
آیتالله اراکی با اشاره به نقش ولایت در انتقال این حقیقت معنوی به جامعه اسلامی تصریح کرد: ولایت، حلقه اتصال جامعه با این روح الهی است و همین پیوند، جامعه مؤمنان را در برابر تهدیدها و فشارهای بیرونی مقاوم میسازد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله وحدت در جوامع انسانی خاطرنشان کرد: وحدت حقیقی صرفاً با سازوکارهای متعارف اجتماعی و سیاسی به دست نمیآید، بلکه آنچه میتواند انسانها را به معنای واقعی در کنار یکدیگر قرار دهد، روح ولایت و پیوند ایمانی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: جوامع انسانی به دلیل تفاوت در منافع، سلیقهها و گرایشها همواره در معرض اختلاف و تعارض هستند، اما ولایت الهی میتواند این تفاوتها را در مسیر یک وحدت حقیقی سامان دهد.
وی با اشاره به تفاوت وحدت اعتباری و وحدت حقیقی اظهار کرد: جامعه اسلامی در آغاز، با پذیرش مشترک اصول اعتقادی و ولایت شکل میگیرد، اما در ادامه و در سایه اطاعت و همراهی با ولایت، این وحدت به مرحلهای عمیقتر و حقیقی میرسد.
آیتالله اراکی همچنین با اشاره به برخی روایات درباره پیوند قلبی میان مؤمنان بیان کرد: جامعه اهل ایمان به واسطه همین روح مشترک، نسبت به درد و رنج یکدیگر احساس مسئولیت و همدلی پیدا میکند و این مسئله صرفاً یک امر عاطفی ظاهری نیست، بلکه حقیقتی جاری در میان جامعه مؤمنان است.
وی در ادامه با تأکید بر نقش روح ولایت در اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: قدرت و ایستادگی ملت ایران تنها محصول تواناییهای مادی یا ظرفیتهای طبیعی این ملت نیست، بلکه عنصر اصلی، عزت و مقاومتی است که از پیوند با ولایت الهی سرچشمه میگیرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول دهههای گذشته نشان داده است که در برابر فشارها، تهدیدها و دشمنیهای مستکبران جهانی عقبنشینی نمیکند و این روحیه برخاسته از همان روح ولایت است که در جامعه جریان دارد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی افزود: حضور پرشور و خودجوش مردم در بزنگاههای حساس، نشانهای از زنده بودن همین روح در متن جامعه است؛ روحی که ملت ایران را به ملتی متحد و مقاوم تبدیل کرده است.
