به گزارش خبرگزاری مهر از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در توسعه روستایی و مناطق محروم ضمن حضور و بازدید از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در کنار معاون فناوری وزیر علوم، رئیس پارک و مدیران این مجموعه دانش‌بنیان، اظهار کرد: مجوز صندوق احیاگران توسط این معاونت با رویکرد پژوهش و فناوری در حوزه تخصصی توسعه روستایی با حمایت وزارت علوم اخذ شده است.

معاون رئیس‌جمهور همچنین خبر داد: با همکاری وزارت علوم قرار است ۵ مرکز انتقال فناوری روستایی در استان‌های اصفهان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، سمنان و تهران با هدف پاسخگویی به نیازهای توسعه و خلق ارزش برای روستا راه‌اندازی شود.

گفتنی است، با تفاهم میان دانشگاه تهران (پارک علم و فناوری) و معاونت توسعه روستایی در صورتی که مقدمات این مشارکت فراهم شود، معاون رئیس‌جمهور به همراه وزیر علوم این مرکز را به زودی افتتاح خواهند کرد.

حسین‌زاده در همین حال از برگزاری نخستین جشنواره ایده‌های استارت‌آپی توسعه روستایی در شهریور و مهر ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با همکاری وزارت علوم با هدف تجمیع استارت‌آپ‌ها و فناوران حوزه روستایی برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: هدف این است که تصمیماتی اتخاذ کنیم که صندوق‌های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم با صندوق‌های دانشگاه تهران متصل شوند و هم‌افزایی برای پیشبرد برنامه‌های مبتنی بر فناوری ایجاد شود.

این مسئول دولتی ادامه داد: ما همیشه دنبال آن بودیم که روستا چه چیزی ندارد که برای آن فراهم کنیم؟ ولی این سوال اشتباه است و باید دنبال این باشیم که روستا چه چیزی دارد که بتوان روی آن سرمایه‌گذاری کرد؟ ما منطقه محروم نداریم و همه جای این خاک، ظرفیت و توان دارد. ما باید اقداماتی انجام دهیم که این سرمایه و ثروت را بالفعل کنیم.

حسین‌زاده عنوان کرد: اصلاح وضعیت محرومیت استانی و فاصله‌ای که بین استان‌ها و مناطق مختلف کشور وجود دارد، صرفا از طریق فناوری قابل ترمیم و پر شدن است. تا زمانی که پارک‌های علم و فناوری و شبکه دانش‌بنیان از علوم، خدمات، صنایع، محصولات و شرکت‌های تخصصی روستایی و توسعه‌محور در پارک‌ها شکل نگیرد، نمی‌توانیم محل خلق ارزش برای روستا باشیم.