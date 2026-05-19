به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، ثریا قاسمی، مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری با اشاره به اینکه این دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری در سازمان آموزش و ترویج بهعنوان تنها متولی رسمی و قانونی ساماندهی و هدایت فعالیتهای کشاورزی بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار زن روستایی و عشایری در کشور شناخته میشود، بر اهمیت و جایگاه ویژه این جامعه عظیم در تحقق امنیت غذایی کشور تأکید کرد.
وی در تشریح اقدامات مهم این دفتر عنوان کرد: در سالهای فعالیت این دفتر، راهاندازی صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی و تربیت تسهیلگران و مربیان کسب و کار از جمله ابتکارات شاخص دفتر بوده که نقش مهمی در توانافزایی زنان روستایی و عشایری داشتهاند.
وی با اشاره به ایجاد حدود ۴۵۰۰ صندوق اعتبارات خرد (که از این تعداد ۵۰۰ صندوق مربوط به زنان عشایر و ۴ هزار صندوق متعلق به زنان روستایی است)، بیان کرد: رتبهبندی و ساماندهی این صندوقها به عنوان یکی از برنامههای اساسی سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است. تحقق این امر افزون بر تقویت ساختارهای مالی، میتواند به توسعه هدفمند و اثربخش فعالیتهای اقتصادی و تشکیل صندوقهای استانی موثر کمک کند.
وی آمار ۱۲ هزار بانوی تسهیلگر را نشانه ظرفیت عظیم انسانی این حوزه دانست و افزود: فرآیند رصد، آموزش و ارتقای مهارت این تسهیلگران به صورت مستمر در حال انجام است و برنامهریزی برای رتبهبندی کیفی تسهیلگران نیز در دستور کار قرار دارد.
قاسمی همچنین به کمبود مربیان کسب و کار زن در این حوزه اشاره کرد و از برنامهریزی دفتر برای تربیت و ارتقای تعداد مربیان توانمند که با جامعه زنان روستایی ارتباط مستقیم دارند، خبر داد؛ امری که میتواند سبب توسعه و بهرهوری بیشتر کسبوکارهای خرد شود.
وی ضمن اشاره به موفقیت طرحهای پایلوت نظیر نوغانداری، پرورش مرغ بومی، باغچههای سلامت و تولید محصول سالم گفت: بهویژه پروژه پرورش مرغ بومی با استفاده از ظرفیت زنان روستایی و عشایری و بهرهگیری از نژادهای اصلاح شده، میتواند نقش مهمی در تأمین بخشی از پروتئین کشور ایفا کند.
مدیرکل دفتر توسعه کشاورزی زنان روستایی و عشایری با تأکید بر نامگذاری امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، تصریح کرد: تداوم و توسعه این پروژهها در راستای افزایش بهرهوری و تحقق اقتصاد مقاومتی، هدفگذاری شده و زنان روستایی و عشایری نه بهعنوان هدف بلکه به عنوان عاملی کلیدی برای تحقق امنیت غذایی کشور نقشآفرین هستند.
به گفته قاسمی، زنان روستایی و عشایری با توانمندی و ظرفیت بالقوهای که دارند میتوانند بخشی از بار سنگین امنیت غذایی کشور را بر دوش بکشند و نقش راهبردی خود را بیش از پیش ایفا کنند.
