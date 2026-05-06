به گزارش خبرگزاری مهر از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور، عبدالکریم حسینزاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور از شرکتهای فناور و دانشبنیان مستقر در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و دستاوردهای فنی آنها بازدید کرد.
وی ضمن شرکت در جلسه اعضای هیئت علمی پژوهشگاههای زیستفناوری، کشاورزی، برق و انرژیهای نوین از چند شرکت و کارگاه تولیدی فناور بازدید کرد و سخنان و مسائل آنها را از نزدیک شنید.
این شرکتها با فعالیت در حوزههای مختلف صنعتی و علمی توانستهاند سهم قابل توجهی از تولیدات دانشبنیان کشور را به خود اختصاص دهند.
معاون رییس جمهور در این دیدار بر ضرورت پیگیری چالشهای برخی از این مجموعهها، تقویت همکاری بین شرکتهای فناور و توجه به حل مسائل مرتبط با مناطق محروم تأکید کرد.
به گفته این مقام مسئول، همکاری و همافزایی میان معاونت توسعه روستایی، وزارت علوم و معاونت علمی میتواند دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به همراه داشته باشد.
در این نشست محمد نبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، گفت: برای حوزه روستایی باید نقشهراه توسعهای و رویکرد محوری ایجاد شود و یک ظرفیت اشتغال و خوشههای تخصصی کسبوکار شکل گیرد.
