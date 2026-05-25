۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

طرح جدید شهرداری برای پایان جولان موش‌ها در پایتخت

مدیر اداره کنترل حیوانات شهری با اشاره به اینکه طرح جدید جامع «مدیریت جوندگان» برای مبارزه با جانوران موذی در حال اجراست، گفت: از دانشگاه‌ها در این‌زمینه کمک گرفته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادقی مدیر اداره کنترل حیوانات شهری شهرداری تهران گفت: کلونی‌های موش‌ها را شناسایی و با GPS ثبت می‌شوند. در ادوار مختلف روش‌های متفاوتی برای مبارزه با موش در نظر گرفته شد و حتی یک بار با اشعه مادون بنفش این حیوانات موذی را هدف قرار دادند اما زاد و ولد آنها زیاد است و هیچ وقت جمعیت موش‌ها صفر نمی‌شود.

بر اساس گزارش سایت شهر، شهرداری اعلام‌ کرد که برای نخستین‌بار در کشور، برنامه جامع و علمی کنترل جمعیت موش‌ها در ۲۲ منطقه تهران با کمک دانشگاه‌ها در حال تدوین و اجراست. محل زندگی موش شناسایی می‌شود و با توجه به فصل و رفتار جوندگان، روش‌های کنترل و یک سامانه مستندسازی برای پایش دقیق شهر در حال اجراست.

محدثه رمضانعلی

