به گزارش خبرگزاری مهر، صادقی مدیر اداره کنترل حیوانات شهری شهرداری تهران گفت: کلونیهای موشها را شناسایی و با GPS ثبت میشوند. در ادوار مختلف روشهای متفاوتی برای مبارزه با موش در نظر گرفته شد و حتی یک بار با اشعه مادون بنفش این حیوانات موذی را هدف قرار دادند اما زاد و ولد آنها زیاد است و هیچ وقت جمعیت موشها صفر نمیشود.
بر اساس گزارش سایت شهر، شهرداری اعلام کرد که برای نخستینبار در کشور، برنامه جامع و علمی کنترل جمعیت موشها در ۲۲ منطقه تهران با کمک دانشگاهها در حال تدوین و اجراست. محل زندگی موش شناسایی میشود و با توجه به فصل و رفتار جوندگان، روشهای کنترل و یک سامانه مستندسازی برای پایش دقیق شهر در حال اجراست.
