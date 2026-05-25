نیروهای مسلح ما برای رویارویی با هر سناریوی دشمن آماده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف، رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید خادمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیروهای مسلح کشورمان، بهویژه سپاه، برای رویارویی با بدترین سناریوهای احتمالی از سوی آمریکا، اسرائیل و همپیمانانشان کاملاً آماده هستند.
وی با اشاره به سابقه آمادگی نیروهای مسلح گفت: بهصورت طبیعی، سپاه پاسداران در طول سالهای گذشته خود را برای چنین رویارویی آماده کرده بود. شاهد و مثال این مدعا، ۱۹ رزمایش پیامبر اعظم است که عمدتاً در منطقه خلیج فارس با ترکیبی از نیروی هوافضا، دریایی و زمینی برگزار شد. در این رزمایشها، بدترین سناریوها حتی فراتر از آنچه در ۴۰ روز گذشته در جنگ تحمیلی سوم رخ داد، تمرین شده بود.
سردار شریف با تأکید بر شکست راهبردی دشمن تصریح کرد: من فکر میکنم هژمونی آمریکاییها شکست و فروپاشید. لفظی که همواره از آن تحت عنوان "گزینه نظامی روی میز" نام میبردند، دیگر معنایی ندارد. افکار عمومی جهان و ملت ما این رویارویی را از نزدیک شاهد بودند.
وی افزود: امروز همه تحلیلگران مسائل بینالمللی و نظامی اذعان دارند که آمریکاییها و صهیونیستها به هیچکدام از اهداف اعلامی خود که شامل براندازی جمهوری اسلامی، تجزیه ایران و انهدام نیروهای مسلح بود، نرسیدند.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه خاطرنشان کرد: هرچند دشمن خساراتی به ما وارد کرد و رهبر عزیزمان و تعدادی از فرماندهان ما را به شهادت رسانده و مراکز آموزشی و بهداشتی ما را مورد حمله قرار دادند، اما واقعیت این است که در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.
سردار شریف در پایان، این موفقیت را مرهون عوامل مختلفی دانست و گفت: این پیروزی مرهون هدایتهای رهبر شهیدمان، رهبر جدیدمان، حمایتهای همهجانبه مردم عزیزمان و شهامت، شجاعت و حرفهای بودن نیروهای مسلح است که در رأس همه اینها عنایت حضرت ولیعصر (عج) قرار داشت و باعث شد دو قدرت بزرگ نظامی مطرح دنیا در این رویارویی از جمهوری اسلامی شکست بخورند.
