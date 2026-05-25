به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاکنژاد وزیر نفت روز دوشنبه در گفتگویی با تشریح آخرین وضعیت تأمین سوخت در کشور و وضعیت تأسیسات نفتی پس از آسیبهای اخیر، بر صیانت از معیشت مردم تأکید کرد.
وی با بیان اینکه فشار اقتصادی جدیدی به جامعه تحمیل نخواهد شد، راهکارهای دولت برای عبور از شرایط فعلی را تبیین کرد.
وزیر نفت با اشاره به آسیبهای وارده به برخی تأسیسات، اظهار داشت: هموطنان عزیز بدانند که در کل هیچ راهکاری که مستلزم وارد آمدن فشار اقتصادی بیشتر به مردم باشد، مورد نظر دولت نیست. همکاران ما برنامهریزی کردهاند تا در کوتاهترین زمان ممکن، این تأسیسات را بازسازی کرده و به مدار تولید بازگردانند.
پاکنژاد درباره چگونگی مدیریت تراز بنزین در دوره بازسازی گفت: واقعیت این است که باید عرضه بنزین را بهطور خاص مدیریت کنیم. این مدیریت بهگونهای خواهد بود که بخشی از آن شامل اثرگذاری روی سهمیهها و بخش دیگر معطوف به راهکارهای غیرقیمتی، از جمله ترویج و استفاده از سوختهای جایگزین (نظیر سیانجی) خواهد بود.
وزیر نفت با اطمینانخاطر دادن به افکار عمومی تصریح کرد: عزیزان هموطن اطمینان داشته باشند که در شرایط اقتصادی موجود، بدون شک هیچ تصمیمی خارج از توان و بضاعت مردم اتخاذ نخواهد شد و مدیریت مصرف با تکیه بر روشهای فنی و غیرقیمتی دنبال میشود.
