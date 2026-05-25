فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت شده در مرکز از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، تعداد ۹ مورد حادثه صاعقه‌زدگی در سطح استان گزارش شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۵ نفر دچار مصدومیت شده و ۴ نفر از هم استانی‌ جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی با مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته افزود: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تنها ۴ مورد صاعقه‌زدگی به ثبت رسیده بود که منجر به ۳ مصدوم و یک فوتی شد.

رضازاده گفت: تنها در ۶۰ روز ابتدایی سال جاری، آمار جان ‌باختگان صاعقه با کل آمار فوتی‌های سال گذشته برابری می‌کند و شاهد رشد ۳۰۰ درصدی در نرخ مرگ‌ومیر ناشی از این پدیده نسبت به مدت مشابه پارسال هستیم.

وی، با ابراز نگرانی عمیق از افزایش تلفات انسانی در این حوزه، اظهار کرد: آمار تکان‌ دهنده‌ مرگ ۴ نفر تنها در دو ماه، یک هشدار جدی برای تمامی شهروندان، به‌ ویژه کشاورزان، دامداران و کوهنوردان است.

رضازاده افزود: اورژانس استان در آمادگی کامل برای خدمات رسانی به سر می‌برد، اما واقعیت این است که در حوادث صاعقه، پیشگیری بسیار حیاتی‌تر از درمان است.

وی گفت: شهروندان باید بدانند که در زمان رعد و برق، هیچ نقطه‌ای در فضای باز ایمن نیست، پناه گرفتن زیر تک‌ درختان، حضور در ارتفاعات یا نزدیکی به ادوات کشاورزی فلزی، بازی با مرگ است.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در صورت بروز حادثه، بلافاصله با سامانه ۱۱۵ تماس بگیرید و تا رسیدن تیم‌های اورژانس، اگر بیمار دچار ایست قلبی شده است، با راهنمایی کارشناسان مرکز پیام، عملیات احیای قلبی-ریوی را آغاز کنید؛ چرا که ثانیه‌ها در نجات جان مصدوم صاعقه‌زده تعیین ‌کننده هستند.