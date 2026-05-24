رضازاده: ۱۱ هزار عملیات توسط اورژانس در آذربایجان غربی انجام شد

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر،اردیبهشت ماه، در مجموع ۴۵ هزار و ۷۱۶ تماس با سامانه ۱۱۵ برقرار شده است که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۹۲۹ مورد به انجام ماموریت ‌های عملیاتی منجر شده است.

وی ادامه داد: بررسی ماموریت ها نشان می‌دهد که کارشناسان اورژانس در این بازه زمانی، با تکیه بر پروتکل‌های علمی و تخصصی، به ۹ هزار و ۵۳۱ مددجو در حوادث ترافیکی و رخدادهای بالینی، خدماتی فراتر از یک انتقالِ ساده و با هدف تثبیت وضعیت بالینی بیمار ارائه داده‌اند.

رضازاده گفت: استفاده از ظرفیت‌های اختصاصی ناوگان، از جمله اعزام ۷۵۹ نوبت موتورلانس برای تسهیل حضور در ترافیک‌های شهری و به‌کارگیری ۳۹ نوبت اتوبوس آمبولانس در مدیریت حوادث پرتعداد، بخشی از استراتژی عملیاتی استان برای ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی بوده است.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی اضافه کرد: ثبت ۳ هزار و ۹۵۰ مورد مزاحمت تلفنی، همچنان به عنوان یک چالش ساختاری در مسیر بهره‌وری حداکثری از منابع فوریت‌های پزشکی باقی مانده است.

رضازاده، ضمن ارزیابی عملکرد اردیبهشت‌ماه، بر ضرورت گذار به مدیریت هوشمند فوریت‌ها تأکید کرد و اظهار کرد: انتقال ایمن بیش از ۶ هزار بیمار به مراکز درمانی و ارائه خدمات درمانی در محل برای بیش از هزار مددجو، تنها بخش کوچکی از تلاش‌های تخصصی ماست. با این حال، نگاهِ ما به این آمار، نگاهی آسیب‌شناسانه برای ارتقای بهره‌وری است.