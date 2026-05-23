بابک رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از وضعیت نامطلوب اینترنت و ارتباطات در برخی مناطق، اظهار کرد: توسعه و گسترش ارتباطات، فناوری اطلاعات و فیبر نوری در شهرستان مشگین شهر باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: مردم این دیار در محرومیت زیرساختهای دیجیتال به تنگ آمده اند و من به عنوان نماینده آنها، این موضوع را خط قرمز خود می دانم.



نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای سریع پروژه های فیبر نوری تا درب منازل و کسب وکارها و همچنین رفع نقاط کور ارتباطی در روستاهای شهرستان لازم است.



رضازاده: متأسفانه در گذشته اقدامات پراکنده و بدون نظارت کافی انجام شده، اما از امروز کارگروه پیگیری ویژه با محوریت فرمانداری تشکیل خواهد شد.



وی با اشاره به قولهای اخذ شده از مدیران کل گفت: مدیرکل زیرساخت قول مساعد داد تا پایان امسال بخش عمدهای از فیبر نوری در معابر اصلی شهر اجرایی شود و مدیرکل مخابرات نیز برای ارتقای پهنای باند قول همکاری داد و مدیرکل پست بر لزوم هماهنگی برای جلوگیری از حفاریهای موازی تأکید کرد.