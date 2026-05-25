به گزارش خبرگزاری مهر، رویدادهایی مانند جام جهانی و المپیک، میلیاردها بیننده در سراسر جهان دارند. موج عظیم گزارش‌های مثبت و شاد ورزشی در طول این رویدادها، فضای رسانه‌ای را اشباع کرده و عملاً توجه را از گزارش‌های انتقادی درباره فساد، جنگ یا نقض حقوق بشر منحرف می‌سازد.

انحراف افکار عمومی از طریق سرگرمی‌های جمعی، ریشه در عبارت لاتین "نان و سیرک‌ها" (Bread and Circuses) دارد. در امپراتوری روم، حاکمان با توزیع غلات ارزان و برگزاری بازی‌های گلادیاتوری و مسابقات ارابه‌رانی رایگان، سعی در آرام نگه داشتن توده‌های مردم و جلوگیری از شورش‌های سیاسی داشتند که این الگو در تاریخ مدرن نیز با شدت و اشکال گوناگونی توسط رژیم تروریستی اسرائیل تکرار شده است.

سال ۱۹۸۲ ارتش رژیم صهیونیستی همزمان با پیروزی ایتالیا در جام جهانی، به بیروت حمله کرد و جنگ گسترده‌ای را در لبنان آغاز نمود.

در سال ۲۰۰۶ تنها سه روز پس از پایان جام جهانی ۲۰۰۶، اسرائیل حملات هوایی خود علیه لبنان را آغاز کرد که منجر به جنگ ۳۳ روزه شد.

همزمان با جام جهانی فوتبال به میزبانی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۰، در جریان برگزاری مسابقات، اسرائیل حملات هوایی را علیه اهداف مشخصی در نوار غزه انجام داد.

در خلال برگزاری جام جهانی فوتبال برزیل در سال ۲۰۱۴ نیز رژیم یاد شده یک کافه ساحلی در خان یونس را هدف قرار داد که در آن هواداران فلسطینی مشغول تماشای مسابقه بودند. در این حمله ۹ جوان فلسطینی کشته شدند. همچنین چهار پسر خردسال فلسطینی (با سنین ۹ تا ۱۱ سال) در حالی که در ساحل غزه مشغول بازی فوتبال بودند، هدف آتش نیروی دریایی اسرائیل قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

بازی‌های المپیک پاریس سال ۲۰۲۴ نیز بستری بود که رژیم صهیونیستی از آن کمال سوء استفاده را انجام داد و حملات به غزه را تداوم بخشید.

مرور موارد فوق این سوال را به ذهن متبادر می سازد که آیا اساساً در زمان برگزاری جام جهانی پیش رو، احتمال تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی کم است یا زیاد؟

ارزیابی فرمول رفتاری آن رژیم حاکی از آن است که اتفاقاً احتمال بروز رفتارهای ماجراجویانه رژیم بالاتر نیز هست. لذا اینگونه به نظر می رسد که تیم با درایت مذاکره کننده ایرانی، باید این مهم را نیز مدنظر قرار دهند که در صورت انعقاد هر توافق نامه ای، رژیم جعلی و تروریستی اسرائیل هیچ مرز اخلاقی و قانونی در خصوص رعایت آن نخواهد داشت.

نویسنده مهمان: صادق عابدینی