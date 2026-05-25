به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم یعقوبیان عصر دوشنبه در نشست خبری که در محل مصلای جمعه آمل برگزار شد، با اشاره به اهمیت پاسداشت واقعه تاریخی غدیر اظهار کرد: بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان آمل که از سال گذشته با نمایندگی ولی‌فقیه ساختار یافته است، امسال برنامه‌های خود را با شکوهی مضاعف و در قالب جشن بزرگ غدیر انقلاب برگزار می‌کند.

وی افزود: این جشن بزرگ مردمی در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۱۲ الی ۱۴ خردادماه از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در حدفاصل میدان ۱۷ شهریور تا میدان قائم (عج) برگزار خواهد شد. این مسیر دو کیلومتری میزبان ۱۱۰ موکب مردمی است که وظیفه پذیرایی و ارائه خدمات متنوع فرهنگی و معنوی به شهروندان را بر عهده دارند.

امام جمعه آمل این رویداد را نمادی از همدلی مردم دیار علویان در تجدید بیعت با ولایت دانست و تصریح کرد: حضور خودجوش مردم در برپایی این موکب‌ها، بازتاب‌دهنده همان روحیه انقلابی و ایثارگری است که ملت ایران را در دوران دفاع مقدس در برابر جبهه باطل استوار نگاه داشت.

حجت‌الاسلام یعقوبیان با اشاره به ابعاد بین‌المللی این مراسم خاطرنشان کرد: امسال شاهد حضور چهره‌های برجسته علمی و مذهبی از کشورهای مختلف در آمل خواهیم بود. شخصیت‌هایی همچون علامه قاضی حنینه مفتی برجسته لبنان، خانم لیندا طبوش از لبنان، محمد ازاکی اندیشمند سودانی، یحیی ابوذکریا تحلیل‌گر قطری، زین‌الدین از یمن، یوسف الناصری و پدر آنتونیوس در این مراسم حضور خواهند داشت.

وی همچنین اعلام کرد: به دلیل حضور شاگردان علامه سید ساجد نقوی، این برنامه‌ها به صورت مستقیم برای شیعیان و علاقمندان در کشور پاکستان پخش خواهد شد.

رئیس بنیاد غدیر آمل با اشاره به تقارن این جشن‌ها با ایام رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت: در شب چهاردهم خرداد، همزمان با سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره)، فضای جشن رنگ و بویی حماسی به خود خواهد گرفت. در این بخش از برنامه‌ها، نمایشگاهی از آثار و کتب مقام معظم رهبری و شهید جمهور شهید رئیسی برای بازدید عموم و تبیین سیره این بزرگواران برپا می‌گردد.

حجت‌الاسلام یعقوبیان در پایان با تاکید بر نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در ترویج شعائر دینی اظهار کرد: رسانه‌ها هستند که فعالیت‌های فرهنگی را به یک خاصِ عمومی تبدیل کرده و فضای معنوی غدیر را در سطح جامعه تبیین می‌کنند؛ لذا انتظار می‌رود اصحاب رسانه در انعکاس این رویداد بزرگ که استمرار فعالیت‌های بنیاد غدیر است، همتی مضاعف داشته باشند.