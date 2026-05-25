 فرمانده سپاه کنگان: پیروزی ملت نتیجه قیام عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سیدعلی حسینی نیا عصر دوشنبه در مراسم گرامیداست سوم خردادماه سالروز آزاد سازی خرمشهر در جمع طلاب حوزه علمیه خواهران شهرستان کنگان ؛ با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهدای ویژه سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر یاد و شهدای شهرستان کنگان از آمادگی مجموعه ی سپاه به جهت خدمت رسانی در موضوعات مختلف چه در عرصه اجتماعی، فرهنگی و در بحث تعلیم و تربیت خبر داد و هر دو نهاد را دارای یک هدف خواند و اظهار کرد: امید است بتوانیم آن ماموریت و رسالتی که بر عهده ما هست را انجام بدیم.

فرمانده سپاه شهرستان کنگان در خصوص فتح خرمشهر به جمله معروف امام (ره)که فرمود «خرمشهررا خدا آزاد کرد» اشاره کرد و گفت: این ایامی که بیش از هشتاد و سه شب به صورت شبانه روزی مردم فتح خرمشهر وعملیات می کنند، می توان گفت که رزمایش واقعی یا عملیات بیت المقدس انجام شده است.

وی افزود: امام شهید فرمود که ما «خرمشهرها در پیش داریم» آن موقع که فرمودند خرمشهرها در پیش داریم شاید تفاسیر متفاوتی بود از این کلام امام شهیدمان که منظور چیست، تحلیل های بسیار زیادی می شد وقایع پیش روی ما و اتفاقات پیش روی ما نشان داد که هر اتفاقی که دارد در کشور می افتد منظور و مقصود امام ما از اینکه ما خرمشهرها در پیش داریم همین اتفاقات هست.

وی ادامه داد: الان به آن حرف می رسیم و رسیدیم ، این اتفاقاتی که دشمن برای ما رقم می زند چطور بتوانیم مقابله کنیم؟یا این مقابله از کجا امده و ریشه از کجا دارد ما الان در آغوش خداییم، خدا به همه ما رسالتی داد که رهبر معظم انقلاب فرمود مردم برای این کار مبعوث شدند .

فرمانده سپاه شهرستان کنگان در ادامه بیان کرد: اگر ملت همراهی و همکاری نکنند حکومت به رسالت و هدف خود نمی رسد ، در به ثمر رسیدن رسالت انبیا الهی اولیا الهی در هر جا که بخش عظیمی بر عهده مردم بود و آنان همراهی کردند رسالت انبیا هم به موفقیت خودش میرسید، اگر این همراهی ملت نباشد کار ابتر می ماند.

وی اضافه کرد: همیشه در مقاطع مختلف تاریخ حتی در زمان انبیا الهی و ائمه اطهار امیرالمومنین(ع) امام حسن(ع) همینطور امام حسین(ع) اگر ملت همراهی نکنند و نکردند کار ابتر مانده است.

فرمانده سپاه شهرستان کنگان بیان کرد: ما در زمان عاشوراییم هر اتفاقی که دارد می گذرد عاشوراست و از امروز که فتح خرمشهر عاشوراست تا دیروزی که این جنگ شروع شد عاشوراست تا آینده هم عاشوراست تا این پیروزی ملت هم نتیجه قیام عاشوراست.

فرمانده سپاه شهرستان کنگان در پایان به رسالت و ماموریت دفاع از اسلام اشاره کرد و افزود: اگر کسی توفیق پیدا بکند که بتواند از اسلام دفاع کند در هر ماموریت و در هر نقشی که باشد در پاسداری ،در طلبه ای و سایر اقشار مختلف بتوانیم ماموریت خود را برای دفاع از اسلام به نحو شایسته انجام دهیم،حفظ این نظام که از اوجب واجبات است رخ می دهد.

وی از رشادت های فاتحان عملیات بیت المقدس که به فتح خرمشهر منجر شد، به خصوص شصت رزمنده ی دلاور در شهرستان کنگان،که از این شصت بزرگوار پنج شهید والا مقام ، هفت جانباز جان برکف و هشت آزاده سرافراز است تقدیر کرد.