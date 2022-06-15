هویت انقلاب در دفاع و مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ علی فضلی در نشست تجلیل از خانواده شهدای دانشگاه رضوی که با حضور استادان، اعضای هیئت علمی و طلاب و دانشجویان دانشگاه در سالن شهید سلیمانی این نهاد علمی برگزار شد، با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه هرشب به دشمن حمله کنید خواب را از چشم دشمن بگیرید و به دشمن امان ندهید، اظهار کرد: راهبردی که امام جامعه آن روز در برابر فرماندهان سپاه قرار داد صرفاً برای اقدامات عملیاتی نبود بلکه برای تمام موقعیت‌ها و عرصه‌های مختلف در این میدان کارایی دارد.

جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه به بیان خاطرات و روایت‌هایی از آزادسازی خرمشهر پرداخت و گفت: عملیات بیت المقدس که گل سر سبد آن فتح خرمشهر است بزرگترین عملیات دفاع مقدس بود که با مشارکت ۴۵ گردان از ارتش جمهوری اسلامی و ۹۰ گردان متشکل ازسپاه پاسداران و بسیج انجام شد.

وی افزود: عملیات بیت المقدس در مساحتی به وسعت ۵۷۰۰ کیلومتر بین سه شهر بصره، خرمشهر و اهواز قرار داشت. و شامل سه مرحله بود.

فضلی گفت: مرحله اول عبور از کارون و رسیدن به اهواز بود و مرحله دوم رسیدن به مرز و در نهایت بصره، و سومین مرحله محاصره خرمشهر مد نظر بود.

جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه افزود: در این بین یکسری عملیات‌های جانبی برنامه ریزی شده بود که در جبهه‌هایی مثل فکه انجام می‌شد و تیپ المهدی که مسئولیت نفوذ از فکه را بر عهده داشت می‌بایست از موانع طبیعی فکه مثل تپه‌های رملی عبور کند و مواضع ارتش بعث عراق را تصرف کند.

وی بیان کرد: تیپ المهدی، تیپ پیاده بود و از نظر تجهیزات غنی نبود اما در مقابل آن تیپ ۱۷ زرهی ارتش عراق قرار داشت.

فضلی افزود: شب ۱۰ اردیبهشت ماه عملیات بیت المقدس در حالی آغاز شد که تمام میدان‌های مین و سیم خاردارهای دشمن شناسایی شده و مقدمات کار آماده بود.

جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه اظهار کرد: همزمان با شروع عملیات، مأموریت تیپ المهدی هم آغاز شد و در هرشب مناطقی که از قبل برای تصرف مشخص شده بود به دست رزمندگان اسلام فتح می‌شد.

وی افزود: درروز سوم عملیات تصمیم به ستون کشی و انتقال تجهیزات در روز شد تا وسعت زمان برای مبارزه در شب فراهم شود.

فضلی ادامه داد: در همان زمان حجت الاسلام متقی امام جمعه گچساران وارد پادگان شد و بعد از ایراد سخن و بیان تفسیر به سوی آسمان دست به دعا بلند کرد و رزمندگان آمین گفتند که متوجه ابری شدن هوا شدیم و بعد از دعای دوم و آمین رزمندگان، ناگهان باران شدیدی بارید که هم تشنگی رزمندکان اسلام را رفع کرد و هم رمل‌های فکه برای رفت و آمد هموار شد.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده سپاه گفت: در ادامه عملیات گردان‌های تیپ، مناطق مختلف را تصرف کردند و تعداد بیشماری غنیمت اعم از تانک و نفربر به دست تیپ المهدی افتاد که به ناچار مجبور به انهدام تمام آنها شدیم.

وی افزود: بعد از اتمام این عملیات و رسیدن به اهداف پیش بینی شده مأموریت جدیدی به تیپ المهدی داده شد که اعزام به مرزهای بین المللی و تصرف بعضی مناطق اشغال شده بود.

فضلی ادامه داد: در همین زمان مناطق دیگر هم پشت سر هم در حال آزادسازی بود تا اینکه جاده شلمچه به تصرف ایران درآمد بعد از آزادسازی جاده شلمچه هرکه به آن منطقه می‌رسید نماز شکر به جا می‌آورد و به این ترتیب خرمشهر به محاصره شد.

جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه افزود: صبح سوم خرداد فرماندهان و جانشینان تیپ‌ها و لشگرها طی جلسه‌ای عملیات فتح خرمشهر را طراحی کردند و هرکسی مأموریت خود را گرفت.

وی گفت: قرار بود عملیات در روز آغاز شود عراق مواضع خود را به شدت مستحکم کرده بود که باید تمام این پایگاه‌ها و مواضع گرفته می‌شد تا می‌توانستیم به مرکز شهر برسیم.

فضلی ادامه داد: با تمام این اتفاقات و عملیات‌های پی در پی و ضربه سنگینی که به پیکر ارتش عراق وارد شد در نهایت به فتح خرمشهر بعد از ۱۹ ماه انجامید و ۱۱ هزار عراقی در آنجا اسیر شدند.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیان کرد: امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد و واقعاً اگر امدادهای خدا و دعاهای خیر مرحوم امام و نگاه خیر امام رضا علیه السلام نبود رزمندگان ما نمی‌توانستند قدم از قدم بردارند.

وی افزود: ساعاتی بعد از آزادی خرمشهر امام پیام دادند که فتح خرمشهر فتح خاک نیست بلکه فتح ارزش‌های اسلامی است.

فضلی گفت: اینکه حضرت آقا فرمودند خرمشهرها در پیش در پی همین فرمایش امام است شهید حاج قاسم سلیمانی هم فرمود الگوی ما در جبهه‌های سوریه و عراق همین فتح خرمشهر بود هویت ما در دفاع و مقاومت است که در دفاع مقدس و دفاع از حرم شریف ائمه متجلی شد.