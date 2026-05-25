بقایی روز ملی مقاومت و پایداری را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با گرامیداشت روز دزفول، روز ملی مقاومت و پایداری، شعری از زندهیاد قیصر امینپور در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد و نوشت:
چهارم خرداد، روز دزفول، روز ملی مقاومت و پایداری گرامی باد!
میخواستم
شعری برای جنگ بگویم
شعری برای شهر خودم - دزفول -
دیدم که لفظ ناخوش موشک را
باید به کار برد
اما
موشک
زیبایی کلام مرا میکاست
گفتم که بیت ناقص شعرم
از خانههای شهر که بهتر نیست
بگذار شعر من هم
چون خانههای خاکی مردم
خرد و خراب باشد و خونآلود
باید که شعر خاکی و خونین گفت
باید که شعر خشم بگویم ...
زندهیاد قیصر امینپور
نظر شما