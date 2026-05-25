۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۴

زارع: تسهیلات به طرح‌های بالای ۷۰ درصد استان بوشهر تخصیص یابد

بوشهر- استاندار بوشهر خواستار تخصیص تسهیلات به طرح‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی استان بوشهر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع ضمن تمجید از همراهی و همبستگی مردم و پشتیبانی از نیروهای مسلح و کارگزاران نظام خاطرنشان کرد: استان بوشهر به‌عنوان سومین استان کشور از نظر اقتصادی از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی در حوزه های انرژی، کشاورزی، شیلات، گردشگری و تجارت دریایی برخوردار است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه پرداخت تسهیلات نقش موثری در تکمیل پروژه‌ها و رونق تولید و ایجاد اشتغال دارد خاطر نشان کرد: برای طرح‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی که از امکان تکمیل و بهره‌برداری تا هفته دولت سال جاری برخوردار هستند، تسهیلات بانکی مورد نیاز پرداخت می‌شود.

وی ضمن تقدیر از بانک بابت پرداخت تسهیلات به پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر، خواستار پرداخت تسهیلات به برخی طرح‌های باقی‌مانده مصوب سفر شد.

کد مطلب 6841057

