به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدصادق طحان عصر دوشنبه در نشست تخصصی کنشگران محلات کرامت استان گیلان با اشاره به ضرورت رویکرد محله‌محور در حل مسائل، اظهار کرد که تیم‌سازی و ورود میدانی مدیران محله، کلید حل مشکلات در محلات است.

وی با تأکید بر اینکه مدیران محله باید به‌جای اتکا به مکاتبات صرف اداری، مستقیماً در دل مسائل مردم وارد شوند، افزود: لازمه کار تشکیلاتی، تیم‌سازی با محوریت افراد دلسوز و انقلابی است، چرا که کار انقلابی با خون و دل انجام می‌شود.

معاون اجتماعی سازمان بسیج با اشاره به الگوی امام خمینی (ره) تصریح کرد: همه ما تربیت‌شده مسجد هستیم و تعهد نظری و عملی را باید در بچه‌های مساجد یافت؛ رویکرد محله‌محور باید در اولویت قرار گیرد.

سرهنگ طحان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فضای مجازی در مطالبه‌گری اشاره کرد و گفت: بستر مجازی فرصتی فراهم کرده تا مطالبات و دغدغه‌ها منتشر شود. مدیران محله استان در فرآیند مطالبه‌گری، ابتدا از گوشی موبایل برای ثبت و انتشار اولیه مطالبات استفاده کنند و سپس با دعوت از خبرنگاران برای گزارش از محل، موضوع را پیگیری نمایند.

وی با تأکید بر اینکه مدیران محله گیلان باید از ابزارهای مهم مطالبه‌گری، به‌ویژه قرارگاه شهید سیرت‌نیا، به‌صورت محترمانه و هوشمندانه استفاده کنند، خاطرنشان کرد: مدیران محله با انتقال مشکلات برای ارتباطات و رایزنی‌های شهرستانی و استانی به قرارگاه شهید سیرت‌نیا، زمینه واکنش دستگاه‌های اجرایی نسبت به رفع مشکلات مردم را فراهم آورند.

معاون اجتماعی سازمان بسیج در پایان با تقدیر از فعالیت‌های انجام‌شده در محلات کم‌برخوردار استان گیلان گفت: با حضور در محلات کم‌برخوردار استان و فعالیت‌های موفق انجام‌شده و جلسات برگزارشده، باید گفت استان گیلان کار را خوب در دست گرفته است.