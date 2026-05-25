به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در نشست با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر، با اشاره به نقش حیاتی این نهاد در خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند، بر لزوم هم‌افزایی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی شهرستان از برنامه‌های کمیته امداد تأکید کرد.

فرماندار تنگستان بیان کرد: کمیته امداد، وظیفه خطیر خود را در ارائه خدمات تخصصی به جامعه هدف، از جمله حمایت‌های معیشتی، درمانی، فرهنگی، آموزشی و اشتغال‌زایی به بهترین نحو ایفا می‌ کند و این مهم، نیازمند پشتیبانی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت نقش دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در فرآیند شناسایی مددجویان و تسهیل ارائه خدمات، اظهار کرد: دهیاران به عنوان رابطین اصلی بین حاکمیت و روستائیان، از ظرفیت بالایی برای شناسایی دقیق نیازمندی‌ها و کمک به اجرای مؤثر برنامه‌های کمیته امداد در مناطق روستایی برخوردارند و تعامل و همکاری سازنده میان این عزیزان و ادارات تابعه کمیته امداد، موجب ارتقاء اثربخشی خدمات و پوشش بهتر جامعه هدف خواهد شد.



سلیمانی با اشاره به ظرفیت شهرستان در زمینه زکات تصریح کرد: با توجه به اعتقادات عمیق دینی و مذهبی مردم شهرستان ظرفیت خوبی برای جمع‌آوری زکات و استفاده در حوزه های مختلف عمرانی و معیشتی وجود دارد و این مهم با همکاری همه ی دستگاه ها ، شوراهای اسلامی و دهیاران قابل اجراست.

در این نشست که با حضور امام جمعه شهر اهرم برگزار شد، مباحثی در خصوص راهکارهای تقویت همکاری‌ها و ارتقاء سطح خدمت‌رسانی به محرومان شهرستان تنگستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.