۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

دیدار اعضای تیم ملی مینی فوتبال با خانواده شهید در میاندورود

میاندورود-اعضای تیم ملی مینی فوتبال در اردوی آمادگی پیش از اعزام به مسابقات جهانی با خانواده شهید «امیرمحمد اسدی» از شهدای جنگ رمضان در میاندورود دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امین اله‌مانی، مسئول انجمن مینی‌فوتبال فدراسیون ورزش‌های همگانی شامگاه دوشنبه در حاشیه دیدار اعضای تیم ملی با خانواده شهدا اسدی اظهار کرد: به ملی‌پوشان گوشزد کردم که امروز به دیدار خانواده شهیدی می‌روند که جوان و ورزشکار بود و در بحرانی‌ترین شرایط، از علایق شخصی خود مانند ورزش گذشت و برای دفاع از میهن راهی میدان نبرد شد.

وی با تأکید بر اینکه ورزش تنها قهرمانی و مدال نیست، افزود: یک ورزشکار واقعی باید بداند غیرت ملی و ارزش‌های دفاع از وطن در لحظه لحظه زندگی او جاری است. کسی که برای کشورش جانفشانی می‌کند، نشان می‌دهد که برای ارزش‌ها در هر زمان و مکانی تفاوت قائل است.

مسئول انجمن مینی‌فوتبال تصریح کرد: به بازیکنان گفتم امروز از نزدیک با خانواده شهیدی آشنا شوید که برای حفظ امنیت این مرزوبوم، از همه چیز گذشت. اگر این روحیه ایثار و وطن‌دوستی را در خود تقویت کنیم، آنگاه در میدان‌های بین‌المللی نیز نه‌تنها قهرمان، بلکه غرورآفرین و سربلند خواهیم بود.

در این دیدار، مرتضی بابایی لولتی، فرماندار میاندورود نیز با گرامیداشت یاد شهید اسدی، خاطرنشان کرد: شهدا زندگی تک‌بعدی نداشتند؛ شهید اسدی در تکواندو فعال بود و امروز الگوی نسل جوان است.

فرماندار میاندورود اضافه کرد: درس شهدا قدر دانستن لحظات است؛ اعضای تیم ملی مینی‌فوتبال هم امروز با تاسی از سیرت این شهید، تلاش می‌کنند در میدان‌های جهانی پرچم ایران را برافراشته نگه دارند.

