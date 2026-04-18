به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان، اظهار کرد: روز ارتش را که تداعیگر حماسهسازیها و فداکاری این نهاد مومن و مردمی است گرامی میداریم.
وی با اشاره به آغاز دهه کرامت، افزود: این دهه فرصت مغتنمی برای تبیین فرهنگ رضوی به ویژه در بین نوجوانان و جوانان است.
فرماندار میاندورود گفت: تقدیم سه شهید در جنگ رمضان از این خطه، برگ زرین دیگری بر افتخارات شهرستان میاندورود اضافه کرد.
این مسئول با اشاره به اینکه در روزهایی که درگیر جنگ بودیم اجازه ندادیم پروژههای عمرانی شهرستان رو به میرایی رود، تصریح کرد: در دل سختیها به دنبال پویایی بودیم تا امید را به مردم تزریق کنیم.
بابایی با بیان اینکه تلاش ما بر این بود مردم در این جنگ، نارسایی احساس نکنند و در تامین کالا با کمبود مواجه نباشیم، ادامه داد: این موفقیت را مرهون هماهنگی فیمابین اعضای شورای اداری و تامین شهرستان بودیم و این توفیقات هم ماحصل تلاشهای دولتمردان و دیگر کارگزاران نظام اسلامی بود.
فرماندار میاندورود اظهار کرد: توفیقاتی که در جنگ رمضان کسب کردیم به این دلیل بود که صاحبان تریبون، اصحاب رسانه، تیم اقتصادی دولت و نیروهای مسلح ما به درستی به وظیفه خود عمل کردند ضمن اینکه این پیروزی را مرهون حضور پاسداران واقعی انقلاب اسلامی هستیم مردمی که در کف میدان حاضر شدند و از میهن عزیزمان پاسداری کردند.
این مسئول با اشاره به حلاوت حضور مردم در میدان، افزود: مردم نصیحت رهبر شهید در راستای «اتحاد مقدس» و شعار دولت با عنوان «وفاق ملی» را به گوش جان سپردند و در میدان عمل به منصه ظهور رساندند.
بابایی با اشاره به اینکه رمز این موفقیت را نباید فراموش کرد، گفت: مردم با هر نگاه سیاسی از گروههای مختلف این شبها در میدان حضور دارند و تصاویر زیبایی به وجود میآوند و با اتحاد و همدلی، حافظ منافع کشور و انقلاب هستند.
وی با بیان اینکه باید از سخنان تفرقهافکنانه پرهیز کرد، ادامه داد: ایران عزیز امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد و همدلی است.
فرماندار میاندورود در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در جنگ تحمیلی توانستیم به واسطه تشکیل ستاد مردمی پشتیبانی جنگ، بخش اعظم خدماتدهی به نیروهای مسلح، نیروهای آمادهباشد و مردمی که زندگی آنها متاثر از جنگ دچار آسیب شده بود را حمایت کنیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: امروز هم در جنگ رمضان، این ستاد فعال است و اقدامات موثری انجام میدهد.
بابایی درباره پروژه درمانگاه تامین اجتماعی، گفت: پیمانکار این پروژه بیوقفه در حال کار بوده و پروژه از برنامه زمانبندی جلوتر است.
وی ضمن قدردانی از استاندار مازندران و علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: با نگاه ویژه استاندار مازندران و حمایت نماینده مردم منطقه در مجلس، آب بهای کشاورزی به بیش از 50 درصد کاهش یافت.
سیاستهای کلی نظام با هماهنگی رهبری صورت میگیرد
نماینده مردم ساری و میاندورود در این نشست اظهار کرد: میاندورود در همه زمینهها پرافتخار است و امروز اتفاقات بهتری را رقم زده است.
علی بابایی کارنامی افزود: با وجود اینکه فرماندهان بسیاری را از دست دادیم اما امروز بهترین ضریب همبستگی در کشور اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه سیاستهای کلی نظام در کشور با هماهنگی رهبری صورت میگیرد، گفت: باید به صدای واحد اعتقاد داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملت ایران با همبستگی که دارد با اقتدار از این برهه عبور خواهد کرد.
بابایی با اشاره به کاهش آب بهای کشاورزی در مازندران، ادامه داد: با رایزنی که با استاندار مازندران داشتیم اتفاق خوشایندی برای کشاورزان رقم خورد.
