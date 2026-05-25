حسین زنجیرانی فراهانی مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعهدات اداره کل راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: روند اجرای تعهدات مطابق برنامه در حال انجام است و پروژه‌های ویلایی سایت پرنیان از پیشرفت قابل توجهی برخوردار هستند.



وی افزود: همزمان با ساخت واحدهای مسکونی، اجرای خدمات مورد نیاز ساکنان نیز آغاز شده و احداث فضاهای روبنایی شامل مدرسه، درمانگاه، واحدهای تجاری ضروری، کلانتری، مسجد و ساختمان‌های اداری در دستور کار قرار گرفته تا زیرساخت‌های لازم برای سکونت خانوارها فراهم شود.



مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با تأکید بر اهمیت تأمین خدمات عمومی در کنار ساخت واحدهای مسکونی بیان کرد: هدف‌گذاری صورت گرفته این است که در سایت پرنیان، شرایط مناسبی برای استقرار و سکونت پایدار متقاضیان فراهم شود و خدمات مورد نیاز خانوارها همزمان با تکمیل پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد.



زنجیرانی فراهانی با اشاره به برآوردهای اولیه پروژه های سایت پرنیان گفت: در ابتدای اجرای طرح که از اوایل سال ۱۴۰۳ آغاز شد، میزان آورده مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌ها تا مرحله سفت‌کاری، نما و دیوارچینی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده بود.



وی ادامه داد: علاوه بر این، مبلغی در حدود ۵۰ میلیون تومان نیز بابت انشعابات در نظر گرفته شد، چرا که تأمین هزینه انشعابات از ابتدا در تعهدات قراردادی پروژه لحاظ نشده بود و بعداً به هزینه‌ها اضافه شد.



مدیرکل راه و شهرسازی استان قم یکی از مسائل مهم پروژه را موضوع صدور کارت اقساط و تزریق تسهیلات بانکی عنوان کرد و افزود: پیگیری‌های لازم از طریق شبکه بانکی در حال انجام است تا تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی هرچه سریع‌تر به پروژه‌ها اختصاص یابد و بانک‌ها بتوانند روند تقسیط را آغاز کنند.



وی خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و همراهی متقاضیان، روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان قم با جدیت دنبال می‌شود و برنامه‌ریزی صورت گرفته بر این اساس است که در سایت پرنیان حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی برای متقاضیان احداث و آماده بهره‌برداری شود.



زنجیرانی فراهانی همچنین ابراز امیدواری کرد که با استمرار پیگیری‌ها و تعامل میان مسئولان و متقاضیان، روند خانه‌دار شدن خانواده‌ها با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و بخش مهمی از نیاز مسکن در استان قم تأمین شود.