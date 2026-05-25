برگزاری مراسم معنوی دعای عرفه در مرز خسروی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن نهم ذیالحجه، روز نیایش و استغفار، مراسم باشکوه و معنوی قرائت دعای روحبخش عرفه با حضور زائران، مجاوران و قشرهای مختلف مردم متدین و ولایتمدار غرب کشور در مصلای گمرک و نقطه صفر مرز بینالمللی خسروی برپا خواهد شد.
این آیین معنوی و پرفیض در روز سهشنبه، پنجم خردادماه سال جاری، رأس ساعت ۱۶ (۴ بعد از ظهر) آغاز میشود تا طنین ندای استغاثه و نیایش بندگان صالح خدا در دروازه کربلای معلی و مشهد شهیدان دفاع مقدس طنینانداز شود.
بر اساس برنامهریزیهای به عمل آمده توسط ستاد برگزاری مراسم، آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه، به عنوان سخنران ویژه در این آیین به تبیین ابعاد معرفتی روز عرفه و جایگاه این روز در تکامل معنوی انسان خواهد پرداخت.
در ادامه این محفل نورانی، حاضران و دلسوختگان اهلبیت عصمت و طهارت (ع) از زمزمههای مناجات سیدالشهدا (ع) بهرهمند خواهند شد و حاج حسن شهبازی و حاج احسان ویسی، از ذاکران و مداحان برجسته استان، به قرائت دعا و مرثیهسرایی میپردازند.
