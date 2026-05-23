برگزاری مراسم معنوی دعای عرفه در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم معنوی که به نیابت از امام راحل (ره)، شهدای والامقام و با هدف تجدید میثاق و بیعت با ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (حفظهالله) برگزار میگردد، بستری برای راز و نیاز با معبود در روز عرفه است.
بر اساس این گزارش، در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین سرایی به سخنرانی خواهد پرداخت. همچنین، حاج اکبر یاری، حاج نیما شکوهی، حاج ابوالفضل وکیلی و حاج امیرحسین قربانی از مداحان و ذاکران اهلبیت (ع) با نوای دلنشین خود، فضای مراسم را به عطر دعا و نیایش مزین خواهند کرد.
علاقهمندان برای شرکت در این آیین عبادی میتوانند روز سهشنبه، ۵ خردادماه، از ساعت ۱۶ در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز حضور یابند. این مراسم با مشارکت و همکاری ستاد شهدای گمنام و سایر نهادهای فرهنگی استان برگزار میشود.
