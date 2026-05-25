حجت الاسلام و المسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت روز عرفه و جایگاه ویژه دعای روز عرفه در فرهنگ دینی اظهار کرد: روز عرفه یکی از فرصت‌های بزرگ معنوی برای خودسازی، توبه، بازگشت به خدا و تقویت پیوندهای ایمانی است و برگزاری دعای عرفه، نقطه اتصال دل‌های مردم با مفاهیم ناب معرفتی و توحیدی به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی مراسم در سطح استان از هفته‌های گذشته انجام شده است، افزود: نزدیک ۵۰۰ نقطه در کل استان برگزارکننده دعای عرفه هستند و در شهر اصفهان نیز تاکنون بیش از ۱۵۰ نقطه برگزاری این مراسم پیش‌بینی و اعلام شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به برخی محل‌های شاخص برگزاری این آیین معنوی در شهر اصفهان بیان کرد: مراسم دعای عرفه در مکان‌هایی از جمله تکیه خوانساری، حرم حضرت زینب (س)، چهار راه تختی، مجموعه ناژوان، گذر فرهنگی چهارباغ عباسی، میدان بزرگمهر و بقاع متبرکه و مساجد مختلف برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین فوقی زمان آغاز برنامه‌ها را اعلام کرد و گفت: مراسم قرائت دعای عرفه در بسیاری از نقاط استان از ساعت ۱۶ آغاز می‌شود و متناسب با شرایط هر محل، برنامه‌های جانبی از جمله سخنرانی، مداحی و قرائت زیارت‌های مرتبط نیز پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از هیأت‌ها، مجموعه‌های مردمی و فعالان فرهنگی خواست با اطلاع‌رسانی دقیق و ایجاد نظم در اجرای مراسم، زمینه حضور پرشور و آرام مردم را فراهم کنند و افزود: دعای عرفه ظرفیتی بزرگ برای تقویت همبستگی معنوی و اجتماعی است و امیدواریم امسال نیز با مشارکت گسترده مردم، شاهد برگزاری مراسمی باشکوه در سراسر استان باشیم.