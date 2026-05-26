عرفه؛ نجوای دلدادگی در میقات نیایش

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- ایمان مهتران: نهم ذی‌الحجه، روز عرفه، دیباچه‌ای از نور و تضرع و ایستگاه باشکوهی برای شستشوی جان در زلال معرفت الهی است؛ روزی که زمین، پناهگاه دل‌های شکسته‌ای می‌شود که با بال‌های دعای بارانی سیدالشهدا (ع) به سوی آسمان پرواز می‌کنند. عرفه، نه فقط یک روز در تقویم، بلکه یک فرصت بی‌بدیل برای بازگشت به خویشتن، اعتراف به بندگی و تمنای بخشش در محضر آفریدگاری است که آغوش رحمتش بیش از هر زمان دیگری به روی بندگان گشوده است.

این روز شریف که در هندسه عبادی اسلام نماد شناخت، استغفار و پیوند عمیق مومنان با پروردگار به شمار می‌رود، تجلی‌گاه فرود آمدن ملائک بر صفوف فشرده پاک‌دلان است. عرفه مقدمه‌ای حیاتی برای عید قربان و ذبح کردن امیال نفسانی در پیشگاه حق است؛ روزی که در آن زائران در صحرای عرفات و میلیون‌ها دلباخته در سراسر میهن اسلامی، دست‌های تمنای خود را رو به آسمان بلند کرده‌اند تا سهمی از غفران الهی داشته باشند.

هم‌زمان با این عبور معنوی، مساجد، مصلاها، اماکن متبرکه و گلزارهای شهدای کشور شاهد خلق صحنه‌هایی بی‌نظیر از اتحاد، تضرع و مأمن امن نیایش جوانان و قشرهای مختلف مردم است.

دعوت از جوانان کرمانشاهی برای حضور در آیین معرفتی دعای عرفه

حجت‌الاسلام ارسلان کریمی، معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت مظلومانه سفیر و نایب خاص سیدالشهدا (ع)، حضرت مسلم بن عقیل (ع)، به تبیین جایگاه معرفتی نهم ذی‌الحجه پرداخت و اظهار کرد: روز عرفه در حقیقت روز تجلی رحمت عام الهی، فرصتی بی‌بدیل برای بازگشت به خویشتن، توبه، تضرع و خودسازی فردی و اجتماعی است که در احادیث و روایات دینی ما، فضیلت و پاداش عبادی آن همتراز با شب‌های مقدس قدر توصیف شده است.

وی با اشاره به فرازهای عمیق و توحیدی مناجات امام حسین (ع) در این روز افزود: دعای عرفه صرفاً یک متن مناجاتی ساده نیست، بلکه یک منشور کامل خداشناسی، انسان‌شناسی و خودسازی است که سیدالشهدا (ع) در آن با عالی‌ترین مضامین، درس بندگی، شکرگزاری در برابر نعمات الهی و تسلیم در برابر امر حق را به بشریت آموخته است و غرق شدن در این مفاهیم، روح انسان را از آلودگی‌های مادی پاک می‌کند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تاکید بر ضرورت بهره‌مندی از این اقیانوس معرفتی، نسل جوان را مخاطب اصلی این جریان معنوی دانست و تصریح کرد: دل‌های پاک، باصفا و نورانی نوجوانان و جوانان انقلابی، آماده‌ترین بستر برای جذب فیوضات معنوی روز عرفه است و حضور این قشر پویا در چنین محافلی، پایه‌های اعتقادی و بصیرتی آنان را در مواجهه با چالش‌های عصر حاضر و جنگ ترکیبی دشمنان به شدت مستحکم می‌سازد.

حجت‌الاسلام کریمی با صدور فراخوانی عمومی برای آحاد جامعه یادآور شد: از عموم مردم شریف، متدین, مخلص و ولایت‌مدار دیار کرمانشاه، پیر و جوان و خانواده‌های محترم دعوت می‌کنیم تا با حضور پرشور و همگام خود در پایگاه‌های معنوی سراسر استان، طنین‌انداز ندای استغاثه و نیایش باشند و از این سفره گسترده مغفرت الهی حداکثر بهره را ببرند.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به آثار اجتماعی و برکات وضعی دعاهای جمعی خاطرنشان ساخت: اجتماع مومنان در روز عرفه و دست به دعا برداشتن آنان، صفا، صمیمیت و معنویت را در فضای عمومی جامعه تزریق می‌کند؛ لذا شایسته است همه با هم در این روز بزرگ، ضمن نیایش برای خود و خانواده، برای اعتلای نظام اسلامی، پیروزی نهایی جبهه مقاومت بر مستکبران جهان و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) دست‌های نیاز را به سوی آسمان بلند کنیم.

فضیلت بی‌بدیل زیارت سیدالشهدا (ع) در روز عرفه

حجت‌الاسلام سجاد منوچهری، مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبیین واژه‌شناسی و ابعاد عبادی نهم ذی‌الحجه اظهار کرد: واژه عرفه در لغت از ریشه معرفت به معنای ادراک، فهم و شناخت است و در اصطلاح فقهی و تقویم اسلامی، مصادف با نهمین روز از ماه مبارک ذی‌الحجه و دومین روز از مناسک حج ابراهیمی است؛ روزی که زائران بیت‌الله الحرام در سحرگاه آن، از منا به سمت دامنه تپه‌ها و دشت مجاور یعنی صحرای عرفات حرکت می‌کنند تا در این پایگاه عظیم توحیدی به راز و نیاز بپردازند.

وی روز عرفه را یک فرصت استثنایی، طلایی و بی‌نظیر برای بندگان گناهکار دانست و افزود: بهره‌مندی از این سفره گسترده الهی متوقف بر شناخت و به‌جا آوردن شکر این نعمت بزرگ است؛ به طوری که در روایات متقن دینی تصریح شده اگر کسی در ماه مبارک رمضان هم مشمول رحمت و غفران الهی قرار نگرفته باشد، امیدی به بخشش او نیست مگر اینکه روز عرفه را درک کند و در این روز دست به دعا بردارد، چرا که عرفه کانون اصلی نزول برکات و عفو پروردگار است.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به اعمال اختصاصی این روز مذهبی یادآور شد: شب و روز عرفه دارای مناسک و عبادات ویژه‌ای از جمله احیا، شب‌زنده‌داری و قرائت دعای معروف امام حسین (ع) است که در کتاب شریف مفاتیح‌الجنان ثبت شده است؛ اما بر اساس آموزه‌های مکتب اهل‌بیت (ع)، عالی‌ترین و مهم‌ترین عمل در شب و روز عرفه، زیارت وجود مقدس سیدالشهدا (ع) و توسل به آستان مظهر ایشان است.

حجت‌الاسلام منوچهری به روایات کتاب مستند «کامل‌الزیارات» اشاره کرد و گفت: در حدیثی به تفصیل آمده است که شخصی به نام «بشیر» به محضر امام صادق (ع) عرض کرد که به دلیل عدم توفیق سفر مکه، روز عرفه را در کربلا و در جوار مزار امام حسین (ع) سپری کرده است. امام (ع) در پاسخ فرمودند که تو تمام فضیلت عرفه را درک کرده‌ای؛ سپس حضرت برای تبیین جایگاه این عمل فرمودند اگر کسی در ایام عادی به زیارت کربلا برود ثواب ۲۰ حج و عمره مقبوله دارد، در اعیاد این ثواب به ۱۰۰ حج و عمره می‌رسد، اما اگر کسی در روز عرفه موفق به زیارت امام حسین (ع) شود، پاداش ۱۰۰۰ حج، ۱۰۰۰ عمره مقبوله و ۱۰۰۰ جهاد در رکاب پیامبر (ص) یا امام معصوم برای او ثبت می‌شود.

وی در پایان با تاکید بر بخشش گناهان زائران و امکان برقراری ارتباط معنوی از راه دور خاطرنشان ساخت: در روایات آمده است که اگر کسی در این روز مشرف شده و با آب فرات غسل زیارت کند، به تعداد هر قدمی که برمی‌دارد ثواب حج و عمره برایش منظور می‌شود؛ با این حال اگر برای شهروندان و عموم عاشقان اهل‌بیت (ع) توفیق حضور فیزیکی در کربلای معلی حاصل نشود، می‌توانند از هر کجای این عالم و از فراز پشت‌بام‌ها با رو به سوی کربلا ایستادن، متن زیارت‌نامه حضرت را قرائت کنند و در زمره عارفان به حق این روز قرار گیرند.