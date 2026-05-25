به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه دوشنبه در مرز مهران روند تردد زائران را «روان و پرشتاب» ارزیابی کرد و اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در ستاد اربعین استان، هیچ محدودیتی در خروج زائران وجود ندارد و تعداد گیت‌های فعال متناسب با حجم تردد زوار بصورت لحظه‌ای افزایش یافته است.

وی با اشاره به رایزنی‌های دیپلماتیک با طرف عراقی، تصریح کرد: هماهنگی‌ها با استاندار واسط از هفته‌های گذشته وارد فاز عملیاتی شده است تا گره‌های احتمالی در آن سوی مرز نیز باز شود. اکنون در نقطه صفر مرزی، همگرایی کاملی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای انتظامی و طرف عراقی برای جلوگیری از ایستایی زائران برقرار است.

کرمی با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت زائران در شرایط اقلیمی منطقه، خاطرنشان کرد: قرارگاه‌های آب‌رسانی و سیستم‌های سرمایشی پایانه در حداکثر ظرفیت خود فعال هستند. همچنین تیم‌های امداد و نجات و کادر درمان در قالب ایستگاه‌های بهداشتی، پایش سلامت زائران را به صورت مستمر انجام می‌دهند تا رضایتمندی حداکثری حاصل شود.

وی خدمات‌رسانی فعلی را تمرینی جدی برای حماسه اربعین دانست و افزود: نقاط ضعف سال‌های گذشته شناسایی شده و امسال با تکیه بر تجربیات انباشته، به دنبال ثبت رکوردی جدید در ارائه خدمات بهینه هستیم. اولویت فعلی ما مدیریت بازگشت زائران عرفه است تا بدون کوچکترین معطلی به مقاصد خود بازگردند.

استاندار ایلام خاطرنشان کرد: مردم مهران و ایلام همچون گذشته در کنار دستگاه‌های اجرایی، بازوان اصلی خادمی زائران اباعبدالله الحسین (ع) هستند و تمام امکانات استان برای برگزاری یک اربعین باشکوه بسیج شده است.