به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در نشست کمیسیون مدرسه یاری جامعه خیرین مدرسه ساز با اشاره به ظرفیتهای «خیرین در مدرسهیاری»، اظهار کرد: مدرسهیاری میتواند محور حرکت مدرسهسازی در کشور باشد و این دو حوزه در ادامه باید بهصورت تلفیقی و همافزا دنبال شوند.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش امروز نیازمند تحولی جدی و همهجانبه است، افزود: این تحول باید در چهار حوزه اساسی دنبال شود؛ تحول در ساختار سازمانی آموزش و پرورش، تحول در ساختار نظام آموزشی، تحول در حکمرانی نظام تعلیم و تربیت و همچنین تحول در برنامه درسی مدارس.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ساختار فعلی این وزارتخانه، تصریح کرد: ساختار کنونی آموزش و پرورش پاسخگوی نیازهای روز نیست و باید متناسب با اقتضائات جدید بازطراحی شود.
وی همچنین برنامه درسی فعلی مدارس را حافظهمحور و غیرفعال توصیف کرد و گفت: برنامههای درسی موجود از موقعیتهای تربیتی لازم برخوردار نیستند و نیازمند بازنگری جدی هستند تا نقش تربیتی مدرسه تقویت شود.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه بر پیگیری آییننامه مدرسهیاری تأکید کرد و خواستار انجام تسهیلگریهای لازم برای اجرای هرچه بهتر این طرح شد.
وی، موضوع بازماندگان از تحصیل اشاره کرد و گفت: این مسئله، موضوعی پیچیده، چندمؤلفهای و فرادستگاهی است و حل آن نیازمند همکاری و همراهی تمامی دستگاهها و نهادهای مسئول است.
وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت شکلگیری الگویی منعطف برای شناسایی و بازگرداندن بازماندگان از تحصیل تأکید کرد و افزود: توجه به آمار دقیق در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.
کاظمی کاهش تنوع مدارس را اقدامی در مسیر توسعه عدالت آموزشی دانست و خاطرنشان کرد: تمامی مدارس کشور موظفاند هنگام ثبتنام از دریافت هرگونه شهریه خودداری کنند و ثبتنام دانشآموزان نیز صرفاً بر اساس محدوده جغرافیایی انجام شود.
علی زرافشان مشاور وزیر در تحقق عدالت آموزشی و تضمین کیفیت یادگیری هم با اشاره به فلسفه شکلگیری طرح مدرسهیاری، اظهار کرد: دغدغه اصلی این طرح، تحقق عدالت و ارتقای کیفیت آموزشی است؛ موضوعی که امروز در صدر برنامههای دولت و وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.
وی افزود: مدرسهیاری به میدان آمده تا در کنار دولت و آموزش و پرورش، زمینه تحقق این اهداف را فراهم کند و خیرین مدرسهیار بهعنوان کمککار و همراه معاونتهای مختلف وزارتخانه ایفای نقش کنند.
زرافشان با بیان اینکه در جلسات مدرسهیاری، معاونان وزارت آموزش و پرورش برنامههای خود را ارائه میکنند، تصریح کرد: هدف این است که مدرسهیاران مشخص کنند در کدام بخش میتوانند یاریرسان برنامههای وزارتخانه باشند تا از ظرفیت خیرین بهصورت هدفمند و هماهنگ استفاده شود.
مشاور وزیر آموزش و پرورش، یکی از مهمترین اهداف تشکیل کمیسیون مدرسهیاری را ایجاد هماهنگی و همافزایی میان خیرین عنوان کرد و گفت: تلاش شد با برنامهریزی دقیق، توزیع عادلانه منابع و امکانات آموزشی حتی در درون استانها نیز محقق شود.
وی با اشاره به پژوهش انجامشده در وزارت آموزش و پرورش در دوره وزارت حاجیمیرزایی با عنوان «اندازهگیری عدالت آموزشی»، خاطرنشان کرد: این سند تصویری دقیق از وضعیت عدالت آموزشی در کشور و استانها ارائه میکرد و بر همین اساس، استان سیستان و بلوچستان بهعنوان نخستین استان هدف انتخاب شد؛ چرا که در اغلب شاخصها در رتبههای پایین قرار داشت.
زرافشان ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این استان، آمادهسازی دانشآموزان پایه دوازدهم برای موفقیت در امتحانات نهایی و کنکور بود که نتایج سال گذشته نشاندهنده رشد شاخصهای آموزشی در سیستان و بلوچستان است.
وی به توزیع بستههای آموزشی میان دانشآموزان نیازمند اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر تلاش شد با همکاری قرارگاه عدالت آموزشی و بهرهگیری از اطلاعات دانشآموزان، توزیع امکانات آموزشی بهصورت عادلانه و هدفمند انجام شود تا هر دانشآموز نیازمند بتواند از این خدمات بهرهمند شود.
