به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری معاون رئیس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز سهشنبه پنجم خردادماه با هدف افتتاح چندین پروژه زیست محیطی وارد استان اصفهان شد.
حضور در گلستان شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، افتتاح تصفیهخانه پساب شاهینشهر، افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی بزرگ و بهره برداری از ایستگاه سنجش در شهرک منتظری از جمله برنامههای انصاری در این سفر یک روزه است.
همچنین امضای تفاهمنامه دوجانبه با استاندار اصفهان در خصوص برنامههای کریدور بوم شناختی آبی بین زایندهرود و تالاب بین المللی گاوخونی و تدوین برنامه استانی راهبرد ملی تغییر اقلیمی با محوریت تاب آوری، مدیریت آب، صنعت کم کربن و توسعه اقتصاد سبز در چارچوب همکاری با برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران از دیگر برنامههای رئیس سازمان محیطزیست در اصفهان است.
وی همچنین قرار است در نشست کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی که با حضور مدیران HSE (بهداشت، ایمنی و محیطزیست) واحدهای صنعتی استان برگزار میشود، شرکت کند.
