به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پکن معتقد است که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای همچنان سنگ‌بنای نظام بین‌المللی عدم اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای و یکی از مهم‌ترین و غیرقابل‌جایگزین‌ترین ارکان معماری امنیتی پس از جنگ جهانی دوم است.

وی افزود: چین اهمیت زیادی برای نقش این پیمان قائل است و از حفظ جامعیت، کارآمدی و اعتبار آن حمایت می‌کند.

برخی بازیگران بین المللی از جمله آمریکا در سال های اخیر با بی توجهی به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، تلاش کرده اند تا نقش آنرا در نظام بین الملل تضعیف کنند.

رژیم صهیونیستی با برخوداری از حمایت واشنگتن، تاکنون به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای نپیوسته است.