دبیرکل سازمان ملل از شکست کنفرانس «ان پی تی» ابراز ناامیدی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، به دنبال شکست کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که به مدت ۴ هفته در نیویورک برگزار شد، آنتونیو گوترش از این موضوع ابراز تاسف کرد.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: دبیرکل از عدم توانایی یازدهمین کنفرانس بازنگری کشورهای عضو معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای (NPT) در دستیابی به اجماع بر سر یک نتیجه اساسی و بهره‌گیری از این فرصت حیاتی برای امن‌تر کردن جهان ما، ابراز ناامیدی می‌کند.

دوجاریک گفت که گوترش «از مشارکت صمیمانه و معنادار کشورهای عضو استقبال می‌کند»، اما ابراز تأسف کرد که کنفرانس بازنگری «کمبودهایی داشت، به ویژه در زمانی که با چنین چالش‌های مبرمی که امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند، روبرو هستیم.

در این بیانیه آمده است: محیط بین‌المللی کنونی که با تنش‌های عمیق و خطر فزاینده ناشی از تسلیحات هسته‌ای مشخص شده است، نیازمند اقدام فوری است.

در ادامه این بیانیه آمده است که رئیس سازمان ملل از کشورها خواست «تا از تمام مسیرهای موجود گفتگو، دیپلماسی و مذاکره به طور کامل استفاده کنند تا تنش‌ها را کاهش دهند، خطرات هسته‌ای را پایین بیاورند و در نهایت تهدید هسته‌ای را از بین ببرند.

این بیانیه بار دیگر تأکید کرد که «جهانی عاری از تسلیحات هسته‌ای همچنان بالاترین اولویت خلع سلاح سازمان ملل متحد است» و ان.پی.تی را «سنگ بنای رژیم جهانی خلع سلاح و عدم اشاعه هسته‌ای» توصیف کرد.