شرایط تغییر مدرسه در مرداد و شهریور؛ ثبت نام آنلاین ۱۵۰ هزار دانش آموز

به گزارش خبرنگار مهر، صابر اسدی معاون توسعه نرم‌افزار مرکز فناوری وزارت آموزش‌وپرورش در شبکه خبر گفت: در حالی که از ۴۸ ساعت گذشته تاکنون حدود ۱۵۰ هزار دانش‌آموز در سامانه پنجره واحد وزارت آموزش‌وپرورش پیش‌ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند، بسیاری از والدین نگران تغییر مدرسه فرزندانشان به دلیل جابجایی مسکن یا شرایط کاری در ماه‌های مرداد و شهریور هستند.

معاون توسعه نرم‌افزار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش‌وپرورش، در تشریح این فرآیند گفت: فرآیند پیش‌ثبت‌نام به این صورت است که والدین با ورود به پنجره واحد آموزش‌وپرورش و وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد فرزند، مراحل را طی می‌کنند. در گام آخر، نوبت به تأیید مدیر مدرسه می‌رسد.

وی با اشاره به قابلیت تغییر مدرسه برای والدین افزود: تا پیش از آنکه مدیر مدرسه، تأیید نهایی را انجام دهد، والدین با هر بار مراجعه به پنجره واحد، امکان جابجایی و تغییر مدرسه انتخابی خود را دارند. این انعطاف‌پذیری برای رفع نگرانی‌های اولیه خانواده‌ها پیش‌بینی شده است.

معاون توسعه نرم‌افزار مرکز فناوری آموزش‌وپرورش مهم‌ترین بخش صحبت خود را به وضعیت والدینی اختصاص داد که مدیر مدرسه، ثبت‌نام فرزندشان را به صورت کامل تأیید کرده، اما به دلایلی مانند تغییر مسکن یا جابجایی شغلی در ماه‌های مرداد و شهریور مجبور به تغییر مدرسه می‌شوند.

اسدی در این خصوص توضیح داد: اگر مدیر، دکمه تأیید را زده و فرآیند ثبت‌نام کامل شده باشد، دیگر امکان ویرایش مستقیم در سامانه برای والدین وجود ندارد. چون با یک کد ملی نمی‌توان برای یک پایه، دو ثبت‌نام فعال در سامانه داشت.

وی راهکار قانونی این مشکل را تشریح کرد و گفت: آموزش‌وپرورش یک آیین‌نامه مشخص به نام "دفتر آمار" دارد. طبق این آیین‌نامه، دفتر آمار مدارس در آبان‌ماه هر سال تحصیلی بسته می‌شود. تا قبل از بسته شدن دفتر آمار (یعنی از الان تا پایان آبان)، هر دانش‌آموزی که نیاز به تغییر مدرسه داشته باشد، می‌تواند به مدرسه قبلی مراجعه کند.

اسدی با تأکید بر اینکه نیازی به طی کردن فرآیند «انتقالی» سنگین در این بازه نیست، خاطرنشان کرد: مدیر مدرسه مبدأ تا قبل از آبان‌ماه، می‌تواند آن دانش‌آموز را از لیست خود حذف کند. پس از حذف شدن، کد ملی دانش‌آموز آزاد می‌شود و خانواده می‌تواند به مدرسه جدید محل سکونت خود مراجعه و ثبت‌نام را انجام دهد. اما اگر این جابجایی بعد از آبان‌ماه اتفاق بیفتد، دانش‌آموز مشمول قوانین "انتقالی" خواهد شد که فرآیند متفاوتی دارد.

معاون توسعه نرم‌افزار مرکز فناوری وزارت آموزش‌وپرورش در پایان به خانواده‌های مستأجر و در حال جابجایی توصیه کرد: نگران نباشید؛ تا پایان آبان‌ماه فرصت دارید. کافی است ابتدا با مدرسه ثبت‌نام‌شده هماهنگ کنید تا دانش‌آموز حذف شود، سپس در مدرسه جدید ثبت‌نام انجام دهید. نیازی به مراجعه دوباره به پنجره واحد نیست.