به گزارش خبرگزاری مهر، قدرتاله نظری اظهار کرد: با برنامهریزی انجامشده، مقرر شد آزمونهای مدارس در استان گلستان بهصورت غیرحضوری و تنها در بستر شاد برگزار شود تا دانشآموزان بتوانند در فضایی ایمن و با دسترسی مناسب در آزمونها شرکت کنند.
وی با تأکید بر اطلاعرسانی دقیق به دانشآموزان و خانوادهها افزود: از همه مدیران مدارس درخواست داریم لینک بستر شاد، برنامه امتحانات و زمانبندی آزمونها را برای تکتک دانشآموزان ارسال کنند تا خانوادهها بتوانند برنامهریزی لازم را برای حضور بهموقع دانشآموزان در آزمونها انجام دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان ادامه داد: طبق هماهنگیهای صورتگرفته، پشتیبانیهای لازم در حوزه اینترنت و زیرساختهای ارتباطی نیز در سطح استان پیشبینی شده تا آزمونها با کیفیت مطلوب و نزدیک به استانداردهای آموزشی برگزار شود.
نظری خاطرنشان کرد: دانشآموزان باید مطابق برنامه اعلامشده، در ساعت مقرر در آزمونها حضور داشته باشند تا فرآیند ارزیابی آموزشی بدون مشکل انجام شود.
