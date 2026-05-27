کشف بیش از ۸ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۳ قاچاقچی در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصیب شاهملکی از کشف ۸ کیلو و ۳۷۰ گرم انواع مواد مخدر و دستگیری سه نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در جریان کنترل محورهای مواصلاتی اسدآباد خبر داد و اظهار کرد: در اجرای طرح تشدید برخورد با توزیع‌کنندگان مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با همکاری عوامل یگان امداد و سایر رده‌های اجرایی، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، سه نفر از سوداگران مرگ را که در پوشش مسافر قصد انتقال مواد مخدر از استان‌های غربی به مرکز کشور را داشتند، شناسایی کردند.

وی افزود: این افراد در یک عملیات ضربتی و به‌صورت جداگانه در محورهای مواصلاتی شهرستان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد تصریح کرد: مأموران در بازرسی از ساک و سایر بسته‌های همراه متهمان هشت کیلو و ۳۷۰ گرم تریاک و سایر انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ شاهملکی در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه فعالیت در زمینه تهیه، توزیع و فروش مواد مخدر برخورد می‌کند و از شهروندان درخواست دارد هرگونه اطلاعات در این خصوص را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.