به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه فیلم سینمایی «پلان آخر بازی» به کارگردانی پیمان شاهبد و تهیه‌کنندگی محمد احمدی عصر دوشنبه ۴ خرداد با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

در ابتدای برنامه پیمان شاهبد پس از خوشامدگویی به مخاطبان گفت: قرار بود که این اثر یک قصه ساده، مستقل و تک لوکیشن یا کم لوکیشن باشد. اما در راستای بالابردن جذابیت بصری اثر تصمیم گرفتیم که لوکیشنی متحرک در نظر بگیریم تا فیلمی آپارتمانی نباشد؛ بلکه یک فیلم سینمایی با چشم‌اندازی از طبیعت باشد.

وی با تشکر از عوامل فیلم گفت: ما ۳۳ روز در یک اتوبوس شهری که فنربندی سفت شهری داشت مسیری را می‌رفتیم و برمی‌گشتیم علتی که این فیلم را با چنین روشی ساختم علاقه‌مندی من به سینمای واقع‌گرا بوده است، سینمایی که روابط انسانی و جهان این انسان‌ها را به تصویر می‌کشد.

این کارگردان ادامه داد: من در مقاله‌ای راجع به تدوین این‌گونه آثار نوشته‌ام که به روش ۲ فیلمساز اشاره دارد. یکی فیلمساز انگلیسی مایک لی که یک‌سال اثرش را تمرین می‌کند و سپس بازیگرانش ظرف مثلاً ۱۰ تا ۱۲ دقیقه نمایشی از عواطف انسانی را اجرا می‌کنند و کات نمی‌خورد و در مقابل آن کارگردان آمریکایی آقای آرنوفسکی قرار دارد که مثلاً در فیلم تأثیرگذار «نهنگ» با کات‌های بسیار و در حالتی که حتی هر ۲ بازیگر در یک‌لحظه حضور ندارند لحظه‌ای بسیار احساسی را کار می‌کند.

شاهبد یادآور شد: من دوست داشتم تجربه‌ای در راستای مکتب واقع‌گرایی مایک‌لی داشته باشم و از گروه سینمایی «هنروتجربه» نیز بسیار سپاسگزارم که فرصت نمایش این فیلم را فراهم کردند؛ زیرا یک فیلمساز مستقل تا قبل از اکران فیلمش گویی در یک چاه و بدون هیچ نور و افقی زندگی می‌کند و این اکران‌ها برای فیلمساز فرصت در آمدن از آن چاه تاریک است.

مرجان قمری یکی از بازیگران فیلم نیز بیان کرد: امیدوارم ماحصل رنجی که عوامل این کار در طول ۳۳ روز کشیدند باب دل شما مخاطبان باشد و دوستش داشته باشید. شخصاً وقتی می‌خواهم فیلمم را روی پرده ببینم اضطراب دارم و این بار نیز از لحظه‌ای که تاریخ اکران مشخص شد مدام استرس داشتم و امیدوارم که اتفاق بسیار خوبی روی پرده ببینیم. داستان این فیلم در مورد یک گروه است که برای ساخت فیلمی در سفر هستند و اتفاقات جالبی در پشت‌صحنه کار رخ می‌داد که اغلب در خود اثر هم دیده می‌شد و دقیقاً حین رخ‌دادنشان تداعی‌کننده همان اتفاقات فیلمنامه بود. خوشبختانه در نهایت همه با هم همدل و رفیق بودیم و به نظر من تنها چیزی که از همه این کارها می‌ماند همین رفاقت و همدلی است.

اتابک نادری یکی دیگر از بازیگران فیلم نیز عنوان کرد: من سعی کردم نقش آن کارگردان آرمان‌گرا و خیلی صادقی که می‌خواهد این فیلم را بسازد و در واقع شخصیت خود آقای شاهبد بود در خود متبلور کنم و امیدوارم که مخاطبان از این اثر لذت ببرند.

فیلم سینمایی «پلان آخر بازی» به کارگردانی پیمان شاهبد و تهیه‌کنندگی محمد احمدی با بازی بازیگرانی همچون مرجان قمری، اتابک نادری، مریم قاسمی، مسیحا یوسفی، ندا جلالی، بهرام نوروزی، جلال اعتصامی، آرمان پیراسته، عادل خندان، سولماز نادری، کیمیا حاجی ابراهیمی، صبا فدایی حسینی، پیمان دارابیان و رضا مؤمنی از چهارشنبه ۶ خرداد در سینماهای منتخب گروه «هنروتجربه» اکران می‌شود.