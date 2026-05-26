۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

دیدار رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران با خانواده شهید «تاجیکی»

ورامین- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با خانواده شهید «رضا تاجیکی» که در جنگ رمضان به شهادت رسیده، دیدار و بر لزوم تداوم راه شهدا تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی، روز سه شنبه و در حالی که توسط حجت‌الاسلام حشمتی، دبیر ستاد غدیر و نماینده بنیاد برکت در شهرستان‌های ورامین و پیشوا همراهی می شد، با خانواده معظم شهید رضا تاجیکی از شهدای جنگ رمضان دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت‌الاسلام سید محسن محمودی در این دیدار گفت: دیدار با خانواده معظم شهدا، تجدید بیعت با آرمان‌های آنان و تأکید بر تداوم راه پرافتخارشان، یک مأموریت انقلابی برای همه مسئولان و آحاد جامعه است. ما مدیون خون پاک این عزیزان هستیم و تا پای جان بر سر عهد خود با شهدا خواهیم ایستاد.

حجت‌الاسلام حشمتی نیز اظهار داشت: از ابتدای انقلاب اسلامی تا جنگ رمضان، شهدای بسیاری تقدیم شده‌اند و راه شهدا ادامه داشته است. شهدا زنده‌اند و کنار ما زندگی می‌کنند و ما در کنار آن‌ها تنفس می‌کنیم. به خانواده معظم شهدا افتخار می‌کنیم.

