به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه، مجموعهای از تصاویر مربوط به فرآیند ساخت پل بعثت بر روی رودخانه اروند به نمایش درآمده است، پلی که در جریان عملیات والفجر ۸ و با استفاده از پنج هزار شاخه لوله تولیدشده توسط شرکت لولهسازی اهواز ساخته شد.
همچنین حسین براتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در حاشیه این نمایشگاه بر پیوند میان هنر و صنعت تأکید کرد و نمایشگاه «اسرارِ پل» را نمونهای از ثبت روایتهای صنعتی در قالب هنر دانست.
همزمان با این رویداد، نمایشگاه عکس « نخلهایی که سرو شدند» نیز با آثاری از دوران دفاع مقدس و عملیات رمضان در حال برگزاری است.
این دو نمایشگاه تا سهشنبه پنجم خرداد، هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱ پذیرای علاقهمندان هستند و بازدید از آنها برای عموم آزاد و رایگان است.
نظر شما