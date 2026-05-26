  استانها
  2. خوزستان
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

نمایشگاه «اسرارِ پل» روایتی از نقش صنعت در سال‌های دفاع مقدس

اهواز - نمایشگاه عکس و اسناد «اسرارِ پل» به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در گالری مریم برپا شده و بخشی از نقش صنایع پشتیبان جنگ در دوران دفاع مقدس را روایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از تصاویر مربوط به فرآیند ساخت پل بعثت بر روی رودخانه اروند به نمایش درآمده است، پلی که در جریان عملیات والفجر ۸ و با استفاده از پنج هزار شاخه لوله تولیدشده توسط شرکت لوله‌سازی اهواز ساخته شد.

همچنین حسین براتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در حاشیه این نمایشگاه بر پیوند میان هنر و صنعت تأکید کرد و نمایشگاه «اسرارِ پل» را نمونه‌ای از ثبت روایت‌های صنعتی در قالب هنر دانست.

همزمان با این رویداد، نمایشگاه عکس « نخل‌هایی که سرو شدند» نیز با آثاری از دوران دفاع مقدس و عملیات رمضان در حال برگزاری است.

این دو نمایشگاه تا سه‌شنبه پنجم خرداد، هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱ پذیرای علاقه‌مندان هستند و بازدید از آن‌ها برای عموم آزاد و رایگان است.

