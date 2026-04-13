به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز دوشنبه در نشست با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، مدیر عامل شرکت گاز و مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان با ارائه گزارشی از وضعیت پروژههای در دست اجرا و نیازهای عمرانی شهرستان بر اهمیت تسریع در روند اجرایی پروژهها تاکید کرد.
وی افزود: با تسریع در اجرای پروژههای شهرستان شادگان به توسعه منطقه کمک میشود.
سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به اهمیت پروژههای عمرانی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و روستائیان، ادامه داد: پروژههای عمرانی نقش بسزایی در توسعه شهر و روستاها و رفاه حال شهروندان و روستائیان دارند و باید با جدیت و تلاش مضاعف پیگیری شوند.
عفری در پایان این نشست با اشاره به ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهرستان شادگان، بر اولویت بندی طرح های نیمه تمام تاکید کرد.
