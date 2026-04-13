  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شادگان تسریع شود

شادگان - سرپرست فرمانداری شهرستان شادگان بر پیشبرد اهداف عمرانی و توسعه‌ای شادگان و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز دوشنبه در نشست با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، مدیر عامل شرکت گاز و مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه‌های در دست اجرا و نیازهای عمرانی شهرستان بر اهمیت تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها تاکید کرد.

وی افزود: با تسریع در اجرای پروژه‌های شهرستان شادگان به توسعه منطقه کمک می‌شود.

سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به اهمیت پروژه‌های عمرانی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و روستائیان، ادامه داد: پروژه‌های عمرانی نقش بسزایی در توسعه شهر و روستاها و رفاه حال شهروندان و روستائیان دارند و باید با جدیت و تلاش مضاعف پیگیری شوند.

عفری در پایان این نشست با اشاره به ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهرستان شادگان، بر اولویت بندی طرح های نیمه تمام تاکید کرد.

کد مطلب 6800331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها