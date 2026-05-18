به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری امروز جلسه کمیته محلی تالاب بین‌المللی شادگان اظهارکرد: تالاب بین‌المللی شادگان یکی از مهمترین ظرفیت‌های طبیعی، زیست‌محیطی، گردشگری و اقتصادی شهرستان به شمار می‌رود که حفاظت، احیا و بهره‌برداری اصولی از آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نگاه کارشناسی و همکاری مستمر همه ادارات و دستگاه‌های مرتبط است.

وی باییان تالاب شادگان سرمایه ملی و ظرفیت بزرگ اقتصادی شهرستان است، افزود:این تالاب ارزشمند می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری، ایجاد اشتغال،بهبود معیشت جوامع محلی و تحقق توسعه پایدار شهرستان ایفا کند که در همین راستا لازم است تمامی دستگاههای متولی با تعامل، هماهنگی و انسجام بیشتر در مسیر صیانت از این سرمایه ملی گام بردارند.

سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به اهمیت آموزش در اجرای برنامه مدیریت تالاب بیان کرد: دستگاه‌های مرتبط از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، فنی و حرفه‌ای، سازمان آب و برق و اداره حفاظت محیط زیست باید متناسب با جامعه هدف، برنامه‌ های آموزشی و آگاهی‌ بخشی را تدوین و اجرا کنند.

رئیس شورای اداری شادگان از دعوت صندوق کارآفرینی امید برای حضور در شادگان خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، هدایت تسهیلات اشتغال‌زایی به سمت ظرفیت‌ های بومی تالاب است تا با ایجاد صنایع بسته‌ بندی و فرآوری و... زمینه ایجاد اشتغال پایدار در منطقه فراهم شود.

عفری‌ با تاکید بر ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی برنامه مدیریت تالاب متناسب با شرایط روز و برنامه‌های توسعه کشور اظهار کرد: ضروری است سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت تالاب با پیشرفت‌های علمی، مطالعات تخصصی و اسناد بالادستی کشور همسو و باز نگری شود.

رئیس کمیته محلی تالاب شادگان در پایان تصریح کرد:مقرر شد نشست‌های کمیته محلی تالاب به‌صورت فصلی و هر سه ماه یکبار برگزار شود تا روند اجرای مصوبات بررسی مسائل و رفع موانع موجود بصورت مستمر پیگیری شود.