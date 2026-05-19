کوتاهی در حوزه اشتغالزایی شادگان پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری عصر امروز سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات و شیوه ارائه تسهیلات صندوق کارآفرینی امید شهرستان شادگان اظهار کرد: خوشبختانه با همکاری و همراهی مجموعه صندوق کار آفرینی امید اقدامات موثری در شهرستان انجام شده و بخشی از مشکلات جوانان و متقاضیان اشتغال از طریق پرداخت تسهیلات مرتفع شده است.

وی افزود: هدف ما این است که مصوبات شورای اشتغال شهرستان باید در کوتاهترین زمان به نتیجه برسد.

سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید بر اینکه با عزم جدی ادارات عضو شورای اشتغال ظرفیت‌ های اشتغالزایی شهرستان بالفعل می‌شود، تصریح کرد: هر جا نیاز به پیگیری در سطح استان یا تامین اعتبارات و منابع باشد فرمانداری با تمام توان در کنار دستگاه‌ های متولی خواهد بود تا روند اجرای طرح‌ های اشتغالزایی تسریع شود.

عفری‌ همچنین با قدردانی و تشکر از پیگیری‌های نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در حوزه طرح‌های اشتغالزایی و جذب اعتبارات مرتبط، گفت:با همراهی و استفاده از ظرفیت هم‌ افزایی و تعامل میان مجموعه‌های اجرایی اقدامات موثر و ماندگاری در حوزه اشتغال و کار آفرینی شهرستان انجام خواهیم داد.

سرپرست فرمانداری شادگان در پایان با تاکید بر ضرورت جلوگیری از راکد ماندن ظرفیت‌ ها و تسهیلات شهرستان خاطرنشان کرد: هیچگونه کم‌کاری در حوزه جذب اعتبارات و تسهیلات پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های مربوطه موظفند با پیگیری مستمر، زمینه جذب کامل سهمیه‌ها و فرصت‌های اختصاص‌ یافته به شهرستان را فراهم کنند تا شاهد رونق کسب‌ و کارها و توسعه اشتغال در شادگان باشیم.