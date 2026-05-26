تولید سالانه ۲ میلیون تن محصولات کشاورزی در چهارمحال و بختیاری 

به گزارش خبرنگار مهر، سعید داوودینیا صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح جایگاه راهبردی بخش کشاورزی در اقتصاد استان اظهار کرد: امروز بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری یکی از ارکان اصلی اقتصاد استان به شمار میرود؛ بهگونهای که حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۲۵ درصد اشتغال و بین ۲۰ تا ۲۵ درصد صادرات استان به این بخش اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: سالانه حدود ۲ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی با ارزشی بالغبر ۷۰ همت در استان تولید میشود و این حجم از تولیدات ارزشمند توسط بیش از ۸۵ هزار بهرهبردار و تنها از ۱۵ درصد اراضی قابل کشت استان حاصل میشود که نشاندهنده ظرفیت بالای کشاورزی استان است.
داوودینیا با اشاره به وجود حدود ۲۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان گفت: از این میزان، حدود ۱۹۶ هزار هکتار به اراضی زراعی و باغی اختصاص دارد و با وجود چالشهایی نظیر خشکسالی، کاهش بارندگی، فرسایش خاک، کمبود منابع آبی و افزایش هزینههای تولید، همچنان بخش کشاورزی توانسته جایگاه اقتصادی خود را حفظ کند.
وی با بیان اینکه سیاستها و برنامههای بخش کشاورزی ذیل برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور و سیاستهای کلان اقتصادی کشور تدوین میشود، افزود: در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور پیشبینی شده که سهم بخش کشاورزی از این رشد، ۵.۵ درصد است؛ موضوعی که بیانگر اهمیت راهبردی امنیت غذایی و تولیدات کشاورزی در اقتصاد ملی است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: در شرایط کنونی که کشور با چالشهای اقتصادی، تحریمها و پیامدهای جنگ اقتصادی مواجه است، امنیت غذایی به عنوان مهمترین رکن امنیت ملی شناخته میشود و تقویت تولید داخلی، افزایش تابآوری و کاهش وابستگیها یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی تأکید کرد: امروز راه نجات بخش کشاورزی، حرکت به سمت بهرهوری است؛ به این معنا که بتوانیم با کمترین میزان نهاده، بیشترین و باکیفیتترین تولید را داشته باشیم، در شرایط فعلی دیگر توسعه صرفاً به معنای افزایش تولید کمی نیست، بلکه حداکثر بهرهوری، سودرسانی و پایداری تولید باید مورد توجه قرار گیرد.
داوودینیا با اشاره به اینکه ۸۰ درصد بهرهوری در کشاورزی وابسته به اصلاح رفتارها و مدیریت صحیح است، بیان داشت: هماهنگی میان بخشهای مختلف، انتخاب تصمیمات درست، زمانبندی مناسب برنامهها و تقویت روحیه کار جمعی از مهمترین الزامات تحقق بهرهوری در بخش کشاورزی است.
وی همچنین از تشکیل و تقویت شورای بحران بخش کشاورزی ذیل کارگروه امنیت غذایی خبر داد و گفت: هدف از این شورا، اتخاذ تصمیمهای سریع، دقیق و اثرگذار برای کاهش خسارات، مدیریت بحرانها و پیشگیری از آسیب به تولیدات کشاورزی است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: فعالسازی میزهای خدمت بانکی، سرمایهگذاری و مدیریت بازار انرژی، تقویت کمیته تسهیل و رفع موانع تولید، احیای طرحهای نیمهفعال و راکد، تکمیل زنجیرههای ارزش بادام و ماهی، توسعه همکاری با شرکتهای دانشبنیان و مراکز علمی و پژوهشی و همچنین توسعه برندسازی و شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی از مهمترین برنامههای در دست اجرای این معاونت است.
وی با تأکید بر ضرورت یکپارچهسازی اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: خردمالکی یکی از بزرگترین موانع توسعه اقتصادی کشاورزی استان است و تکمیل فرآیند سنددار کردن و یکپارچهسازی اراضی، زمینهساز اجرای طرحهای توسعهای و اقتصادی خواهد بود.
داوودینیا ادامه داد: در شرایط کنونی، تأمین سرمایه در گردش بهرهبرداران اهمیت ویژهای دارد و در همین راستا برنامههایی نظیر توسعه کیف پول کشاورز، کارت دامدار و سایر ابزارهای تأمین مالی در حال پیگیری است تا نیازهای مالی بخش کشاورزی در سطوح مختلف تأمین شود.
وی بیمه کشاورزی، خرید تضمینی محصولات و حذف قیمتگذاری دستوری را از دیگر راهکارهای مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان دانست و گفت: تلاش میشود قیمت محصولات بر مبنای واقعیات اقتصادی و هزینههای تولید تعیین شود تا اعتماد و انگیزه بیشتری در میان کشاورزان ایجاد شود.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و تعامل میان بخشهای مختلف اجرایی، علمی و تولیدی اظهار کرد: عبور موفق از شرایط کنونی نیازمند انسجام، تقویت ارتباطات درونبخشی و برونبخشی، پرهیز از فعالیتهای جزیرهای و توجه ویژه به طرحهای اقتصادی زودبازده است تا بتوانیم ضمن حفظ تولید، امنیت غذایی پایدار و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی استان را محقق کنیم.
