به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی اظهار کرد: طرح «آرامش در شهر» در سه روز گذشته با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستانهای تابعه در سراسر استان همدان به اجرا درآمد.
وی افزود: در سه روز گذشته ۱۲ نفر قاچاقچی و ۱۴۰ نفر خردهفروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند و از آنان بیش از ۲۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر، ۹۵ هزار و ۵۰۳ عدد قرص متادون و ۸۵ بطری شربت اوپیوم کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان همدان ادامه داد: در اجرای این طرح هفت دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد.
سردار نجفی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه جمعآوری معتادان بیان کرد: در طرح «آرامش در شهر» ۱۷۱ نفر معتاد و ۱۶۴ نفر معتاد متجاهر جمعآوری و پس از غربالگری به مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ معرفی شدند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از انهدام یک باند قاچاق و توزیع مواد مخدر صنعتی در استان خبر داد و گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی، فعالیت یک باند قاچاق و توزیع مواد مخدر از نوع شیشه را شناسایی کردند و بررسیها نشان داد اعضای این باند، مواد مخدر را از استانهای شرقی کشور به همدان منتقل میکردند.
فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: محل اختفای این محموله در حاشیه شهر همدان شناسایی شد و مأموران پیش از توزیع، محل مورد نظر را بازرسی کردند که در نتیجه آن ۱۱ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد روانگردان شیشه کشف شد.
وی خاطرنشان کرد: در این عملیات۲ دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه موتورسیکلت توقیف و ۶ متهم نیز دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
