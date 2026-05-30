به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی عصر شنبه در نشست کارگروه اشتغال استان همدان اظهار کرد: اتکا به اعتبارات و منابعی که از مرکز به استان ابلاغ میشود، به تنهایی برای حل مسئله اشتغال کافی نیست، اما همدان از ظرفیتهای گستردهای برخوردار است که با استفاده صحیح از آنها میتوان تحول جدی در این حوزه ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه تغییر نگاه مدیریتی و عبور از روزمرگی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، افزود: در ماههای گذشته با وجود محدودیتهای اعتباری، اقدامات مؤثری در بخشهای مختلف از جمله بهداشت و درمان، ورزش، آموزش و پرورش، راه، مسکن و بازار انجام شده که نشان میدهد با اراده و پیگیری میتوان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.
استاندار همدان با اشاره به اجرای طرح «قرارگاه نظارتی بازار» در استان گفت: این طرح با مشارکت مدیران دستگاههای اجرایی اجرا شد و اکنون به الگویی برای سایر استانها تبدیل شده است و استفاده از ظرفیت مدیران و روابط عمومی دستگاهها موجب گسترش دامنه نظارت و تقویت ارتباط با مردم شد.
ملانوریشمسی با تأکید بر لزوم توجه به ریشههای آسیبهای اجتماعی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از ناهنجاریها و مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری است و اگر منابع و ظرفیتها به سمت ایجاد اشتغال و توانمندسازی افراد هدایت شود، بسیاری از مسائل از همان نقطه آغاز قابل پیشگیری خواهد بود.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت بنیادهای نیکوکاری، خیرین و هیئتهای مذهبی برای حمایت از اشتغال و رفع مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد و افزود: باید بخشی از ظرفیتهای مالی و اجتماعی موجود به سمت حل مسائل اولویتدار از جمله اشتغال، مسکن و توانمندسازی اقشار نیازمند هدایت شود.
استاندار همدان با بیان اینکه هدفگذاری ایجاد ۱۶ هزار شغل در استان دستیافتنی است، خاطرنشان کرد: روند اقدامات آغاز شده در حوزه اشتغال امیدوارکننده است و با همراهی دستگاههای اجرایی، بانکها، بخش خصوصی و نهادهای مردمی میتوان این هدف را محقق کرد.
ملانوریشمسی در ادامه با اشاره به اجرای نقشه جامع تحول و پیشرفت استان گفت: در افق پیشرو گردشگری محور اصلی توسعه همدان خواهد بود و همه دستگاهها باید طرحها و برنامههای خود را با رویکرد توسعه گردشگری و اقتصاد دیجیتال تنظیم کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در حوزههای گردشگری سلامت، کشاورزی، تاریخی، فرهنگی، ورزشی و علمی افزود: هدفگذاری استان این است که همدان به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور و مقصدی بینالمللی در این حوزه تبدیل شود؛ مسیری که میتواند اشتغال گسترده و درآمد پایدار برای استان ایجاد کند.
استاندار همدان با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت نیز گفت: سال گذشته همدان میزبان کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت با حضور نمایندگان کشورهای مختلف بود که دستاوردهای ارزشمندی برای استان به همراه داشت.
وی ادامه داد: با وجود آنکه شرایط خاص کشور فرصت بهرهبرداری کامل از نتایج این رویداد را محدود کرد، اما بار دیگر میزبانی این رویداد بینالمللی به استان همدان واگذار شده و امسال نیز همدان میزبان کنفرانس بعدی گردشگری سلامت خواهد بود.
ملانوریشمسی تأکید کرد: گردشگری سلامت، کشاورزی، ورزشی، تاریخی، فرهنگی، علمی و پژوهشی از ظرفیتهای کمنظیر استان هستند که باید با برنامهریزی دقیق به فرصتهای اقتصادی و اشتغالزا تبدیل شوند.
وی توسعه صنعت گردشگری را از مهمترین راهبردهای استان برای تحقق توسعه پایدار دانست و گفت: این صنعت به دلیل اشتغالزایی بالا، درآمد مناسب و آثار زیستمحیطی کمتر نسبت به بسیاری از صنایع، جایگاه ویژهای در برنامههای توسعهای همدان دارد.
استاندار همدان در پایان از دستگاههای اجرایی و فرمانداران خواست ظرف یک ماه آینده، سه طرح اقتصادی اولویتدار خود را با رویکرد گردشگری و اقتصاد دیجیتال به دبیرخانه مربوطه ارائه کنند تا پس از بررسی و اولویتبندی، زمینه جذب سرمایهگذاری و اجرای آنها فراهم شود.
وی همچنین بر ارائه پیشنهادهای تخصصی در حوزه اشتغال، استفاده از ظرفیت خیرین و فعالان اقتصادی و پیگیری دقیق مصوبات جلسات تأکید کرد و گفت: در شورای اداری استان با محوریت تولید، اشتغال و بازار، از دستگاههای موفق در تحقق تعهدات اشتغال، جذب اعتبارات و اجرای برنامههای نظارتی تقدیر خواهد شد.
