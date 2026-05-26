سمپاشی تخصصی ۵۰ اصله درخت نارون و داغداغان در فرمانیه و آبکوه

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خیراتیان صفایی،صبح سهشنبه،در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح تخصصی کنترل آفات درختان نارون، داغداغان و افرا در معابر و بوستانهای منطقه ۱ تهران خبر داد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک تهران، اظهار کرد: در راستای حفظ شادابی و پایداری فضای سبز شهری، عملیات سمپاشی تخصصی با استفاده از ترکیب «استامیپراید» برای بیش از ۵۰ اصله درخت نارون، داغداغان و افرا در خیابانهای آبکوه، فرمانیه و همچنین بوستانهای مهر و مینا انجام شد.
وی افزود: این عملیات با هدف پیشگیری از گسترش آفات و صیانت از سرمایههای سبز شهری و با رعایت کامل اصول ایمنی و تحت نظارت کارشناسان کلینیک گل و گیاه صورت گرفته است.
معاون شهردار منطقه یک تأکید کرد: پایش مستمر سلامت درختان در تمامی نواحی دهگانه منطقه با حساسیت و دقت ادامه خواهد یافت.
گفتنی است این طرح، بخشی از برنامه مستمر مدیریت شهری برای مراقبت از درختان و مقابله با آسیبهای ناشی از آفات در فضای سبز منطقه محسوب میشود.
نظر شما