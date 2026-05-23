فرامرز رحمتیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم ساماندهی و طراوتبخشی به محیطهای شهری اظهار کرد: عملیات قطع درختان خشک در نقاط مختلف شهر از جمله بلوار فرخشاد و پارک کوهستان طاقبستان آغاز شده است و برنامهریزی شده تا نهالهای جدید بهجای آنها کاشته شود.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه در تشریح اهداف این طرح افزود: این اقدام مهم در راستای بهسازی فضای سبز شهری، جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از سقوط درختان خشک و همچنین جلوگیری از شیوع آفات با حذف درختانی که در سنوات گذشته خشک شدهاند، صورت میگیرد.
وی با تأکید بر اهمیت کارشناسی در انتخاب نوع درختان جایگزین تصریح کرد: بر اساس این برنامه، گونههای گیاهی جدیدی انتخاب شدهاند که با شرایط آبوهوایی و اقلیم منطقه سازگارتر باشند و رشد آنها منجر به بهبود هرچه بیشتر منظر شهری در این محورهای اصلی و پرتردد شود.
رحمتیزاده در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: این عملیات اصلاحی و جایگزینی، تنها بخشی از برنامههای مستمر و جاری شهرداری کرمانشاه برای مدیریت بهینه فضای سبز و افزایش سرانه فضای سبز شهری جهت رفاه حال شهروندان است.
