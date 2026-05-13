به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فتحی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ تهران با بیان اینکه بوستان جنگلی سرخهحصار به دلیل وسعت، پوشش گیاهی متنوع و نقش مؤثر در تلطیف هوای پایتخت، از ظرفیتهای مهم محیطزیستی شهر تهران به شمار میرود افزود: طرح پایش و کنترل آفات درختان کاج این مجموعه با بهرهگیری از نیروهای تخصصی فضای سبز و تحت نظارت کارشناسان مربوطه آغاز شده است.
وی افزود: در قالب این طرح، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از گسترش آفات آسیبزا و کاهش خسارت به درختان سوزنیبرگ در حال انجام است.
فتحی، هدف از اجرای این طرح را، حفظ سلامت درختان کاج، پیشگیری از شیوع آفات احتمالی و ارتقای کیفیت فضای سبز این بوستان ارزشمند عنوان کرد و یادآور شد: برخی آفات چوبخوار طی سالهای اخیر بخشی از درختان کاج این بوستان را در معرض آسیب قرار دادهاند و در مواردی نیز موجب ضعف و خشکیدگی تعدادی از درختان شدهاند.
