به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ملکی صادقی در نشست با مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب لرستان با اشاره به جایگاه ویژه پروژه تصفیهخانه فاضلاب الشتر بهعنوان یکی از پروژههای پیشران در سند راهبردی لرستان، اظهار داشت: تکمیل این پروژه نهتنها یک مطالبه مردمی بلکه یک تکلیف سازمانی در راستای تحقق اهداف توسعهای سند راهبردی استان محسوب میشود.
وی با تأکید بر نظارت مدیریت ارشد استان بر اجرای دقیق زمانبندی پروژههای پیشران از شرکت آبوفاضلاب خواست تا با تخصیص بهموقع منابع و تقویت جبهههای کاری این پروژه را در بازه زمانی تعیین شده در سند راهبردی به بهرهبرداری برساند.
فرماندار سلسله، تصریح کرد: در کنار پروژههای آبرسانی شهری، پروژههای عمرانی در حوزه آبرسانی روستایی، بهویژه روستاهای فاقد آب شرب پایدار، از اهمیت حیاتی برخوردارند.
ملکی صادقی، تأمین آب سالم و پایدار برای روستاییان را از اصولمحوری عدالت در توزیع خدمات دولت دانست که باید با جدیت پیگیری شود.
نورالدین نوری یزدان مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب لرستان نیز ضمن تأیید اولویتدار بودن طرح تصفیهخانه فاضلاب الشتر در نقشه راه توسعه شهرستان گزارشی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه ارائه داد و گفت: تلاش ما بر این است که منطبق بر شاخصهای تعریف شده در سند راهبردی ابلاغی استاندار، موانع اجرایی تصفیهخانه الشتر را مرتفع کرده و روند عملیاتی آن را سرعت ببخشیم.
نظر شما